快訊／「五倍券」一套十張出爐　成本80元、多一張成本估多1.6億

▲行政院在2020發行的振興三倍券。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，各界期盼的振興方案「五倍券」也預計在9月左右推出。針對發行的內容，據了解，由於補助內容比去年多，目前政府規劃「一套10張」，但面額部分還在討論。此外，由於今年會主推數位綁定，加上是在去年的基礎上做發行，因此印製成本、行政費用等，都會比外界預期的還要低。

去年發放的三倍券，一套9張，面額分別為500元4張、200元5張。根據經濟部資料，去年的紙本三倍券每張印製成本3元、手續費5元，單張的成本8元，每套9張券成本共72元，同時，還有系統開發費用1億元。

此次的五倍券，將在去年建構完成的基礎上進行發放。根據規劃，五倍券將是一套「10張」，但面額還在討論中。官員指出，每套多一張的成本與去年相同，仍是印製費3元、銀行手續費5元，單張的行政成本為8元，每套成本80元。

以發行2000萬套來計算，此次五倍券多出1張，成本會多出1.6億，但由於今年計畫要先推動數位綁定先行，因此可以吸收部分的紙本用戶，整體花用的經費會低於1.6億。另外，由於去年就已進行系統開發，因此今年也可省去不少行政成本的費用。

另外，在低收入戶等弱勢族群部分，此次五倍券規劃比照去年方式，政府會將用於領取三倍券的1000元補助，撥發到低收入戶等弱勢民眾帳戶中，讓民眾以該筆補助進行兌換。

以去年的規範來看，若是補助的對象領取身心障礙者生活補助、低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女（含孫子女）教育補助及其申請人、經政府列冊且未領取補助之低收入戶及中低收入戶。

針對國民黨立委賴士葆質疑，五倍券的行政費用是上次三倍券的將近6倍之多，官員也質疑，五倍券的成本不可能直接以「三倍券成本的2倍」去做計算，中低收弱勢族群的補貼成本也不可能直接以2倍計算。行政費的部分，更因為有去年推行的經驗，成本會更低。

▼去年的三倍券面額有兩種：500元、200元。（圖／記者周宸亘攝）

其他人也看了這些新聞...

► 1000換5000！五倍券9月登場 唯獨一族群不需拿現金換券

► 李貴敏：三倍券光行政成本逾20億 政府應先普發現金「救命」

► 不要振興券的五個理由 國民黨：請蔡政府不要再一意孤行