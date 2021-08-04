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上半年稅收夠普發1萬　高嘉瑜：應該現金跟數位五倍券同步發放

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲振興券三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院規劃今年9月推出「振興五倍券」，刺激全國三級警戒後受創的產業經濟，總體方向比照去年「三倍券」模式。對此，民進黨立委高嘉瑜4日表示，上半年政府稅收大增，「振興方案應現金、數位五倍劵同步發放，利用稅收再加碼 !」

高嘉瑜今在臉書發文表示，今年上半年度的稅收大增，和去年同期相比就增加了2682億元，這些錢若是拿來作為振興預算，每個人可以拿到超過一萬元，這甚至未包含原先行政院匡列的1100億的預算，「普發現金才符合取之於民、用之於民的精神，畢竟一萬元對真正有需要的民眾來說真的能解燃眉之急。」

去年振興在行政、印刷費用支出近23億，今年的五倍券的1100億預算也有近136億元的行政預算，高嘉瑜指出，如此浪費公帑實在不符合會做事政府的精神，加上領取數位券竟只有7%，更不符合疫情下應朝數位轉型的政策目的，「而且數千億大餅的振興券，往往被有能力加碼推出折扣的大企業壟斷，根本無法幫助在疫情下受害最深的小商家！」

對於振興五倍券的計畫，高嘉瑜指出，應同時發放民眾「數位振興五倍劵」和「現金」，若預算有限，則將兩種方式提供民眾選擇，希望用於一般生活開支的民眾可以領取現金，而有錢有閒可以進行餐飲、旅遊娛樂性消費的民眾，可以用和前項現金相同的金額換取五倍的「數位振興劵」。

高嘉瑜表示，雙管齊下、各取所需或許更能符合民眾的需求及期待，而五倍劵限定用數位的方式發放也可以有效的減少印刷成本及行政支出，節省公帑，「在稅收增加的基礎上更可以考慮再加碼發送現金，在讓民眾有感的同時達到刺激經濟的效果 !」

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