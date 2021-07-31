立陶宛贈送2萬劑AZ來了！預計今早10點多運抵桃機

▲立陶宛捐贈疫苗今抵台。（圖／駐拉脫維亞代表處）

記者張乃文／台北報導

立陶宛捐贈我國2萬劑AZ疫苗，桃園機場公司證實，該批疫苗將由土耳其航空載送，航班編號為TK6210。以《Flightradar24》最新動態顯示，此批疫苗於10:14分左右抵達桃園機場。

立陶宛政府在6月時宣布將捐贈台灣2萬劑疫苗，我國兼轄立陶宛的駐拉脫維亞代表處28日表示，疫苗已經在28日運抵立陶宛維爾紐斯機場，近期就會啟程赴台，預計在7月31日運抵台灣。據了解，將於今上午由土耳其航空運載，抵達桃園機場。

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▲立陶宛捐贈疫苗由土耳其航空載運。（圖／翻攝自Flightradar24）

立陶宛捐贈我國疫苗預計於7月31日運抵台灣事，外交部發言人歐江安表示，立陶宛捐贈台灣AZ疫苗2萬劑，7月28日已在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）機場的倉儲準備啟運，預訂7月31日運抵台灣。

我國駐拉脫維亞代表黃鈞耀在現場見證相關準備工作，一切安排妥當，並再次代表我國向立陶宛參與及支持此捐贈案的各界朋友表達謝忱。

歐江安指出，立陶宛是在6月22日宣布捐贈台灣疫苗，原訂9月底前將疫苗運抵我國，但在立丶台兩國相關部會及我駐處齊心合作下，各項協調安排十分順利，因此疫苗比原來的規畫提早兩個月運抵台灣。

除了政府表達感謝之意，民間部份，義美總經理高志明日前也決定回禮感謝，贈送2貨櫃小泡芙相當於43200盒小泡芙給立陶宛。