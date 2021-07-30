賴香伶直指疫苗短缺「關鍵問題」　500萬人還在等…存量剩182萬劑

▲賴香伶指出，政府計畫不足導致疫苗短缺。（圖／翻攝賴香伶臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

全台疫苗存量不足，部分地方政府紛紛宣布暫停施打。對此，民眾黨立委賴香伶表示，目前庫存疫苗數量僅剩約182萬劑，但有近500萬國人還在預約排隊等候施打，1500萬劑BNT疫苗9月才能到貨，而國產高端疫苗未能取得國人信賴、再加上疫苗庫存不足，我國已再度面臨嚴重短缺問題。

賴香伶30日透過臉書表示，根據中央疫情指揮中心統計，我國疫苗已到貨約949萬劑，扣除美、日捐贈已到貨的584萬劑，來自政府採購約365萬劑，截至昨天為止，AZ剩餘劑量約109萬劑，有103萬人預約第一劑尚未施打，雖然數量還算夠，但有許多人已列造冊尚未施打，若AZ疫苗再不到貨也將面臨短缺。

賴香伶指出，莫德納疫苗不足情況更是嚴重，目前剩餘劑量約73萬劑，但預約第一劑尚未施打者有382.5萬人，政府雖稱今年底已加訂100萬劑莫德納疫苗，但短缺情況仍非常嚴重，尤其還有280餘萬人仍須施打第二劑，未來如何因應？也是政府必須儘速說明的問題。

針對高端疫苗疑慮，賴香伶認為，雖然有68萬餘人願意登記高端疫苗，但高端EUA（緊急授權使用）審核過程未能透明公開，學者專家質疑聲浪不斷，導致國人對高端疫苗信心低落；而民眾黨團預定下周一邀請衛福部、金管會、法務部、外交部列席專題討論高端疫苗EUA與炒股問題，卻遭民進黨團阻撓，迫使各部會不敢到場，逃避國會議員監督施政，不僅無法釐清問題，也難以讓高端疫苗重獲國人信任，對國產疫苗發展更是不利，非常令人遺憾。

此外，對於衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)安排的施打計畫，賴香伶認為，應該要資訊公開、誠實面對國會監督，才能真正解決問題。在莫德納疫苗國際生產延遲到貨，已訂購BNT疫苗9月才能到貨、10月開打，8、9月的疫苗短缺空窗期如何因應？將是我們必須面對的疫情課題。

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