快訊／國民黨民調66%支持發現金　花23億印振興券每人得多出＄100

▲國民黨紓困&振興民調。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨30日公布民調指出，有66.1%民眾支持全民普發現金紓困，59.8%民眾不認同行政院拒絕地方縣市政府採購疫苗的申請，只有31％民眾認為台灣目前的疫苗到貨數量以及施打規劃，能滿足回復正常生活的需求。

根據國民黨智庫國家政策研究基金會委託進行的最新民調顯示，超過六成六（66.1%）民眾支持全民普發現金紓困，只有30.5％不支持；進一步交叉分析，逾五成（53.4%）的民進黨支持者、高達近七成（68.1%）的無政黨傾向的民眾皆支持普發現金紓困。

雖然行政院當前正研擬振興方案，但仍以「振興券」的形式為方向，國民黨指出，去年發放振興三倍券，從設計、印製、發放就花近23億元，等於全台每人多出100元；若發現金直接入帳戶，幾乎零成本且能夠最即時紓困，不用等待印製的時間，也不用拿現金換的繁瑣程序；且國際間的紓困振興方案也多以發現金為主。

國民黨指出，連執政黨的民代包括立委林俊憲、議員王世堅、前立委鄭寶清等也感受到基層壓力，提出發放現金的呼籲，希望民進黨政府聽進人民的心聲，順應民意，普發現金，助國人儘快度過難關。

此外，根據調查結果顯示，超過六成（62.3%）民眾認為，台灣目前的疫苗到貨數量以及施打規劃，並不能滿足民眾回復正常生活的需求，只有31％認為可以滿足。

對於地方縣市政府聯合向中央申請採購BNT疫苗，行政院卻以「疫苗已經足夠、沒必要」為理由，拒絕這個申請提案，有近六成（59.8%）民眾不認同行政院的說法，僅31.2％表示認同。

在未來疫情可能成為常態的情況下，高達近七成五（74.6%）認同推行「不在籍投票」，讓民眾即便不在戶籍地也能夠順利投票來行使公民權利，僅19%表示不認同；交叉分析顯示，高達六成五（65.3%）民進黨支持者也支持推行「不在籍投票」，顯然此為不分黨派的社會共識。

本次民調是由國家政策研究基金會委託全國公信力民意調查公司於今年7月20日至22日，以電話訪問方式，配合「CATI2012電腦輔助電話訪問系統」進行抽樣調查，有效樣本為1,069人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

▲國民黨召開記者會，文傳會王鴻薇副主委出席 。（圖／記者李毓康攝）



▲立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）