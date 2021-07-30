楊勇緯、羅嘉翎打2劑疫苗仍住防疫旅館　教育部揭「7+7」加嚴原因

▲柔道奧運銀牌楊勇緯返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

東奧部分賽程落幕，中央流行疫情指揮中心日前說明，若完成2劑疫苗接種僅需14天加強版自主管理，但首批中華代表團楊勇緯、羅嘉翎等選手、教練返國時，仍住進防疫旅館。對此，教育部說明，考量選手在比賽時沒戴口罩，有染疫風險，將採用「7天防疫旅館+7天自主管理」加嚴檢疫版本。

陳時中表示，東京奧運因有防疫官員隨行，針對選手接觸情況作嚴密聯繫，所以只要有接觸到可能確診者，回台就需要居家檢疫，且要符合所有要求，並且有打疫苗才能做相關簡化。

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陳時中另提到，冬奧選手的防疫計畫，是由體育署訂定，報請指揮中心通過實施，只要接種過兩劑疫苗者，前7天住在防疫旅館，檢測陰性後就可返家自主健康管理。

不過體育署說明，原提出14天加強版自主健康管理，但後來在指揮中心建議下，希望用比較嚴謹態度對待，加上考量選手在比賽時沒戴口罩，選手村內也有選手不戴口罩，可能有染疫風險，加上也有部分選手有些疑慮，希望14天後再回家，所以決議聽從CDC建議，採用就7+7（7天防疫旅館+7天自主管理）這個版本。

體育署提到，專案內容重點在於縮短防疫旅館檢疫期間為7日，並於第7日進行第2次PCR篩檢確定為陰性後，自第8日起可不續住指定地點，但仍應配合專案管理措施，持續完成加強版自主健康管理至第14天，並由教育部專人管理及關懷檢疫人員的健康狀況。