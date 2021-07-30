蔡英文手臂獻國產疫苗「陳時中建議的」　消弭民眾疑慮、力挺生技產業

記者陳家祥／台北報導

國產的高端疫苗已列入接種選項之一，總統蔡英文日前也在臉書上表態，「我已經完成疫苗意願登記，並且選擇接種國產高端疫苗」；副總統賴清德也透過總統表示，將選擇另一個國產疫苗聯亞。國家最高領導人雙雙宣示力挺國產疫苗。

但對照時間軸，此一建議，竟早在今年3月22日時，由防疫指揮官、衛福部長陳時中所提出的。當時陳時中與行政院長蘇貞昌甫接踵完AZ疫苗，盼藉消弭國人對於疫苗的疑慮；而被問到國產疫苗時，陳時中喊話，希望國產疫苗研發成功後，能由總統蔡英文帶頭施打，會非常有意義。

在陳時中喊話後，總統府發言人張惇涵表示，總統、副總統都會遵照醫療團隊及中央流行疫情指揮中心的專業判斷，配合對整體防疫工作有正面助益的措施，「一旦國產疫苗研發成功，總統及副總統當然願意以實際行動支持國產疫苗」，讓國人及國際對Made In Taiwan的疫苗能安心、有信心。

但在過程中，外界對國產疫苗的質疑甚至抹黑不斷，又增添了外界的疑慮。為此，總統府也不斷的透過新聞稿方式聲明，表達蔡英文與賴清德願意帶頭接種國產疫苗的計劃，讓全世界的人對台灣MIT的國產疫苗更有信心，「我們的計畫是沒有改變的」。

而就在7月25日，國產的高端疫苗列入預約平台的選項之一，對國內生技業來說是一振奮的消息。27日時，總統府發言人張惇涵指出，蔡總統已上網完成意願登記，等候預約通知以進行後續接種。賴副總統則選擇施打聯亞。