疫苗不足急停打　江啟臣：民眾、地方政府心驚驚

▲疫苗存量不足，部分縣市宣布停打，江啟臣痛批政府失信於民。（圖／翻攝江啟臣臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

全台疫苗覆蓋率已達到三成，但卻傳出AZ、莫德納存量不足，部分縣市宣布暫停施打。對此，國民黨主席江啟臣痛批，「蔡政府怎麼了？你累了？說好的疫苗呢？」

江啟臣30日於臉書表示，上個禮拜，民進黨還在大肆批評地方政府疫苗施打速度慢，這個禮拜就沒有疫苗給民眾打，中央政府不但顏面掃地，更是失信於民。

江啟臣指出，執政黨口口聲聲說要力拚施打速度與總量，疫苗配給數量卻是零零落落，達成全民疫苗覆蓋始終看不到終點。外媒《彭博社》仍考量疫苗的覆蓋率，把台灣列在全球防疫排名40名。參考國外的解封降級發展，快速完成疫苗施打是必須的，更是恢復台灣經濟、社會安全的唯一辦法。

江啟臣批評，每當國民黨跳出來質疑疫苗不足的時候，執政黨只會反覆跳針「疫苗充足」，但實際上卻是讓民眾與地方縣市政府心驚驚，隨時要擔心疫苗不足的情況。

江啟臣呼籲，蔡政府不該漠視民意，請提供民眾具有國際認證、數量充足的疫苗，保障台灣人民安全接種的權益。

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