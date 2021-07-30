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家長笑了　南投縣逾3成幼兒園恢復上課！教職員接種率逾9成

▲南投縣幼兒園復課，縣府要求落實防疫守護幼兒安全。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣幼兒園復課，縣府要求落實防疫守護幼兒安全。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

全國疫情警戒自27日起降至二級，縣府教育處表示，南投縣幼兒園教職員工整體疫苗施打率已達9成以上，依據防疫管理指引，有條件開放幼兒園恢復正常上課，全縣共有189所公私立幼兒園，在27日已復課的有59所幼兒園，兼顧防疫與托育照顧，也讓家長與幼兒都能恢復正常生活。

縣府教育處長陸正威前（28）日特別前往南投市的長愛幼兒園，視察園區環境與防疫措施，並到教室觀看幼兒上課情形，也一起和小朋友們練習洗手7步驟，落實防疫新生活。

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▲▼南投縣幼兒園復課，縣府要求落實防疫守護幼兒安全。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣幼兒園復課，縣府要求落實防疫守護幼兒安全。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣幼兒園復課，縣府要求落實防疫守護幼兒安全。（圖／南投縣政府提供）

縣府教育處指出，幼兒園是幼兒密集且容易發生群聚感染之場所，應依室內活動室面積計算容留人數，配合落實自主防疫管理措施，包含教職員工及幼生每日測量體溫2次，調整課程、遊戲、用餐、午睡分流管制，維持社交距離，幼童專用車應通風且採固定座位及梅花座，強化每日環境清消，常接觸區域每天消毒5次，每週至少1次全園大消毒。

另依據教育部制定幼兒園防疫管理指引，幼兒園開放條件是80%以上教師及工作人員完成疫苗接種才可開園，未施打疫苗或接種未滿14天者，首次提供服務前，應提供三日內快篩或PCR檢驗陰性證明，教育處表示，將要求園方每日加強自我防疫檢核，且會不定期至園所檢視查察。

長愛幼兒園園長廖信音表示，幼兒園在停課期間已完成環境清消，所有的教職員工也都已完成疫苗接種，復課後會依照防疫指引落實各項防疫工作，確保幼兒的正常生活與安全；因受到少子化及疫情影響，今年新生入學人數偏少，目前該園約有8成的孩子回來上課，其他家長可能考慮疫情因素，也會延後送回孩子的時間。
 

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