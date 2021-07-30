南京185人染疫　江寧高風險區停工停課

▲南京市民在體育館內進行核酸檢測取樣。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸南京市疫情持續。據當地衛健委通報，截至7月29日24時，全市累計報告本土確診病例184例、無症狀感染者一例。由於在這185例感染者中，有多達157例在江寧區，江寧區政府30日晨公告表示，江寧高風險地區停工停產停課，全區各類診所全面停診。

南京市江寧區政府官方帳號「江寧發布」表示，將進一步從嚴從緊從細做好江寧區社會面疫情防控工作，包括、嚴格大型活動管理，暫停開展線下節慶和50人以上會議、聯歡、體育比賽等活動。倡導喜事緩辦、喪事簡辦。

另一方面，嚴格限制聚餐，實行分餐製、用公筷，暫停堂食，嚴格控制聚餐人數，鼓勵採用到店自取、外賣訂餐。

針對高風險地區，停工、停產、停課，其他區域嚴格企事業單位疫情防控，嚴格限制出入和人員信息登記，加強員工出行管理和健康監測。

目前，南京市江寧區祿口街道全域調整為高風險地區，另有6地升級中風險。江寧區全區各類診所、門診部以及口腔類民營醫療機構，已自即日起全面停診，所有社區實施嚴格管控，全區中高風險地區足不出戶，低風險地區嚴格限制出入。

南京市衛健委副主任楊大鎖表示，7月29日0-24時，南京新增本土新冠肺炎確診病例13例（其中1例為無症狀感染者轉為確診病例），沒有新增無症狀感染者。截至7月29日24時，全市累計報告本土確診病例184例（其中82例為輕型，94例為普通型，8例為重型），本土無症狀感染者1例。

在這185例感染者中，江寧157例、溧水11例，建鄴區4例、鼓樓區4例，雨花台區3例、秦淮區、高淳區各2例，玄武區、棲霞區各1例。

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