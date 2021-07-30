打完莫德納「第2劑竟可複選」？疫苗平台8大QA　長輩也要登記預約

▲長輩第二劑莫德納疫苗也須經過平台系統預約。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／整理報導

自疫苗預約系統開放後，原是希望藉此讓疫苗施打更順暢、統計數量也較為方便。不過，從意願登記到預約施打，民眾遇到不少疑問，包括「第二劑疫苗一定要預約才能打嗎？」、「孕婦上網登記卻一樣要隔10~12週？」、「疫苗先預約先打到嗎？」等，《ETtoday新聞雲》整理相關QA提供大家參考。

Q1：誰可意願登記？

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A：疾管署先前依次開放各類別，符合資格者才可登記，否則會出現錯誤訊息。中央流行疫情指揮中心27日重啟疫苗登記預約平台，18歲(含)以上尚未意願登記民眾可儘速完成登記；另外，此次新增高端疫苗選項，但僅供20歲(含)以上民眾選擇，亦增加開放第一劑接種莫德納者，進行第二劑莫德納疫苗意願登記。

Q2：目前全部人的疫苗一定要用系統平台先登記意願，符合資格者才能預約嗎？

A：先前為擴大疫苗施打並加快腳步，各縣市政府替長輩以造冊施打或發放通知單等方式，進行接種。不過，自疫苗預約系統實施後，目前尚未接種第一劑疫苗或要預約第二劑莫德納疫苗者，除了縣市政府各自規劃，否則同樣須以疫苗系統登記及預約。

Q3：長輩第一劑疫苗是造冊打，第二劑還是要用系統預約，如果不會使用網路怎麼辦？

A：指揮中心指揮官陳時中表示，為了整體疫苗順暢，接下來盡量不要多頭馬車，否則量會難以估算，也影響到有預約者的權利，因此希望回到同個平台實行。數位落差部分，超商、藥局等都有提供服務，民政系統及地方政府也會給予協助，不需要搶快，而是有時間讓大家去進行，且不是以登記越早者就越快打到，也可由家人等幫忙，雖然可能會帶來些許不便，但目前的方式應該是足夠的。

Q4：孕婦預約第二劑莫德納，但系統竟顯示間隔「與一般民眾相同為10~12週」？

A：指揮中心說明，目前只是開放登記，近期就會把前三類與孕婦相關資料匯入系統，屆時顯示就會改正為28天，真正要用系統來安排接種前都會完成。

▲第一劑施打莫德納，但預約第二劑時AZ及高端竟都可選。（圖／讀者提供）

Q5：第一劑打莫德納，意願登記第二劑時，系統卻幫我勾選AZ跟高端？

A：指揮中心說明，這僅是開放意願登記，不等於後續一定會施打被勾選的疫苗，未符合指揮中心設定資格者，在預約階段就會被系統排除，換言之，第二劑也會只打到莫德納。

Q6：我已經打完2劑疫苗，平台系統還是有被登記？

A：指揮中心表示「能夠登記意願不等於能夠預約接種」，這段期間會有透過不同預約等管道，完成第二劑的疫苗接種，但最後結算時就會經過嚴格審查，不符資格就會予以踢除，不會發送預約簡訊。

Q7：先前登記意願沒勾選AZ疫苗，現在變心想多選AZ，我的順序還會一樣嗎？

A：指揮中心說，疫苗接種會依照長幼有序開放，無關登記順序，然而現在的方式，7/19之前登記的年輕人，會比這次開放登記的長者要晚接種。陳時中解釋，長幼有序是依照7/19之前的名單排序，其他新增登記、或者原先已經登記更改意願者，都會排序在這批人之後，「這樣比較公平」。

根據指揮中心資料，7/19收單時，表示願意接種AZ疫苗者共有495萬人，第三輪一共有127萬人預約，正在進行接種，第四輪符合資格約138萬人，昨天開始預約。如果後續持續開放AZ疫苗接種，估計還有2百多萬、約2輪民眾排在前面。

此外，如果預約沒有前往接種者，指揮中心發言人莊人祥表示，需間隔一輪才會再次可預約。以現在預約的第四輪為例，如果預約之後沒到，就要到第六輪才會收到簡訊、開放預約。

Q8：沒有健保卡的外籍人士打疫苗，也要意願登記嗎？

A：指揮中心表示，只要在台合法居留的外籍人士，都可以上系統進行意願登記，可用居留證或停留證上的統一證號與護照號碼，無戶籍國民則需使用統一證號與入出境許可證號或入國許可文號。

指揮中心說明，可比照國人進行意願登記的三種人分別為外籍人士、中國大陸（PRC）與港澳居民以及無戶國民。指揮官陳時中提到，外籍人士登記須使用居留證或停留證的統一證號與護照號碼；PRC與港澳居民用統一證號加入出境許可證號；無戶籍國民用統一證號加入出證許可證號或統一證號加入國許可文號。

至於何時打得到，陳時中說，還是要看整體疫苗供應量，這三類族群可能在國外已經打過了，所以才先來做意願登記，了解需求有多大，以利之後可以納入接種規劃。

▲開放合法居留，但無健保卡外籍人士可進行疫苗意願登記。（圖／指揮中心提供）