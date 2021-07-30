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警戒降級賭徒開市　141萬現金備戰！23人群聚5無罩

▲屏東警分局會同縣警察督察科在屏東市和生市場破獲「九仔生」賭場 。（圖／民眾提供，以下同）

▲屏東警分局會同縣警察督察科在屏東市和生市場破獲「九仔生」賭場 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

27日起全國調降為二級警戒，賭客也跟著開賭了！屏東縣政府警察局督察科會同屏東警分局人員在屏東市和生市場旁鐵皮屋破獲以「九仔生」賭場，查獲主持人游姓男子等23名男女賭客，賭資 141萬5千多元，其中有5名賭客未戴口罩，訊後依賭博罪嫌送辦，未戴口罩部分告發後送衛生局裁處。

▲屏東警分局會同縣警察督察科在屏東市和生市場破獲「九仔生」賭場 。（圖／民眾提供，以下同）

▲屏東警分局會同縣警察督察科在屏東市和生市場破獲「九仔生」賭場 。（圖／民眾提供，以下同）

警戒降級後，屏東縣警方獲報在屏東市和生市場內疑似有人經營「九仔生」職業大賭場，利用市場往來人多做掩護，經屏東縣警局督察科與屏東警分局探訪人員多日埋伏探查屬實。

▲屏東警分局會同縣警察督察科在屏東市和生市場破獲「九仔生」賭場 。（圖／民眾提供，以下同）

7月29日持屏東地方法院核發的搜索票前往查緝，進入賭場內，喝令在場人員全部不要動，在場連同游姓主持人在內的23人全部傻眼楞住，其中有5人還未口罩，經清點現場有現金141萬5千多元，全部帶回調查，訊後送辦，未戴口罩部份函送衛生局裁罰。

屏東警分局長劉清俊表示，游姓場主利用防疫期間警力較為吃緊時經營賭場，然治安工作一刻也不得鬆懈，法律也沒有假期，警方在防疫期間仍積極投入治安工作，絕不讓僥倖之徒有機可趁，查獲該職業賭場，也還給民眾一個乾淨、清新的社區環境。

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