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蔡英文3大政策助攻體育選手曝光　他爆：國民黨用上萬法案拖延

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨立院黨團28日記者會抨擊政府協助體育選手不力一事，民進黨發言人周江杰透露，蔡英文總統上任後，有3大政策，不僅逐步提高預算經費，也針對「國民體育法」進行修法，對這次東京奧運也提出「黃金選手計畫」；他也爆料，國民黨若真的重視台灣體育發展，就不會在2018年用上萬條法案拖延修法通過。

周江杰指出，國民黨如果真的重視台灣體育發展，就不會在2018年立法院要趕著通過「國民體育法」的修法時，卻用1萬421條法案拖延修法的通過時間；也沒有在這四年裡為選手爭取經費，國民黨現在卻利用奧運如火如荼展開的此時，蹭奧運聲量，根本就只是在做政治消費。

周江杰說，自2016年蔡英文上任以來，民進黨政府已落實了諸多體育相關作為。首先，是教育部體育署自2017年修改「獎勵各級學校聘任專任運動教練實施要點」後，在各級學校聘用專任教練部分，2020年政府編列的經費已達1億1,606萬元，補助641位專任教練。相較2015年，國民黨政府聘任211名專任運動教練，經費編列4,071萬元，經費不但成長了7,535萬元，聘用教練人數也增加了430位。

另外，蔡英文上任後，也逐年提高體育署的預算，2020年已達132.9億元（2015年編列97.33億元)。運動發展基金編列，也提高至2021年的67.93億元（2015年23.94億元)。

最後，針對這次2020東京奧運與2024年巴黎奧運，周江杰說，民進黨政府編列了每年3億元的經費，推動「黃金選手計畫」，從選手的飲食、訓練、治療等，都有專屬專業團隊全程照顧，有最好的器材、專屬教練、物理治療師、訓練師、培訓員等。

周江杰說，今天連國民黨總召費鴻泰委員都對蔡英文執政以來體育預算的成長給予肯定，很樂見國民黨能與民進黨一同重視台灣體育的發展，希望國民黨能如費委員所說，未來不會對體育相關預算有任何杯葛，或以奇怪的理由提案刪除凍結，拖延預算的通過。

周江杰表示，本屆奧運選手屢創佳績，截至今日中午前台灣已有6面獎牌入袋，包括1面昨日的女子舉重金牌，2面銀牌，以及3面銅牌。他強調，民進黨執政後對於體育選手的照顧與培訓提供更好的環境，樂見國民黨一齊來關心，繼續共同支持體育相關經費，為體育選手提供最有力的後盾，讓台灣在各項競技項目上發光發熱。

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