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一日球迷沒有不好！鄉民吐「1舉動」才真惹人厭：太膨脹會很難看

▲▼ 東奧開幕式，中華隊 。（圖／體育署提供）

▲中華隊選手在東奧的表現受全國人民關注。（圖／體育署提供）

記者黃可昀／綜合報導

奧運每4年舉辦一次，是國際所有人共同關注的賽事，許多平時沒在關心體育的人，這段期間都會頻繁發文為選手加油，但此舉看在某些專業人士眼裡，根本就是「一日球迷」的跟風行為，不過有網友認為，即便只是一日球迷，也沒對其他人造成負面影響，「到底有啥不好的，比沒球迷更好吧？」

原PO在PTT表示，他就是鄉民最愛虧的「一日球迷」，平常確實沒有積極關注體壇，因為奧運分成桌球、羽球、網球、射箭等等項目，沒有這麼多時間一一去了解，只有像東奧這類大型賽事才會去看直播，跟全國人民一起為選手加油。

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▲▼東奧桌球混雙銅牌鄭怡靜、林昀儒 。（圖／體育署）

▲東奧桌球混雙銅牌林昀儒、鄭怡靜。（圖／體育署）

他坦言，即使平時沒有關心體育，不過「奧運就是很好的時機讓大家熱衷，大部分人也沒有蹭、沾光，只是單純加油而已」，這是個凝聚民眾認同感的最佳機會，也讓選手感受到被支持的力量，得獎的喜悅能和全台灣人共享。

網友指出，一日球迷本身並沒有不對，只是有些一日迷對體壇不夠了解，卻擅自評論選手表現或裁判決定，這行為才會引來批評，「我也一日迷啊，完全不覺得不好」、「沒什麼不好，但別太膨脹，半瓶水很難看」、「一日球迷沒有不好，而是不要連他打羽球還是桌球都不知道」、「一日球迷沒關係，不懂裝懂才討厭」、「跟大家一起感受比賽的樂趣，沒什麼不好啊。」

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