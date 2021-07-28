林昀儒「30分鐘內淡定虐殺」直落4！網：殺球神扯　追平莊智淵紀錄

▲緊盯比賽的一日球迷，大讚林昀儒的殺球超猛，快到看不到。（圖／體育署）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣19歲「桌球小將」林昀儒在稍早戰役中，花不到30分鐘時間，霸氣收拾歐洲新星喬吉奇（Darko Jorgic），且全程維持一貫的淡定風格，讓一日球迷全看呆，直呼「根本虐殺」、「超強阿」。

林昀儒在今桌球男單賽中，首盤就以11比4勝出，第二盤勢頭更猛，一上去就取得6比0領先，儘管喬吉奇後來有追上，但他仍穩住陣腳，以11比7再搶一盤。

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第三盤桌球小將也是「咻咻咻」一上來就8比0，輕鬆以11比4取勝。直到第四盤，退無可退的喬吉奇放手一搏，積極搶攻，但林昀儒利用節奏變化，加上擅長的反手擰，最終直落四，強勢打進4強，追平台灣桌球男單在奧運的最好成績，也就是「桌球教父」莊智淵的紀錄。

▲賽場上的他沉著冷靜，不管輸贏都沒什麼表情，被國際桌總封為是「沈默殺手」。（圖／路透）

年紀輕輕世界排名就衝進前10的林昀儒，目前個人最佳成績排第6。這回東奧，他先是搭檔學姊鄭怡靜，在桌球混雙賽中奪得銅牌，終結中華隊21年的桌球獎牌荒；今天又淡定虐殺對手，引起廣大關注與討論。

一日球迷們紛紛大讚，「見證歷史的時候到了，19歲世界球王」、「小林同學加油，等著把樊振東打敗」、「又強又謙虛而且還年輕，可怕...」、「好強，重點是很冷靜」、「接發球都很强」、「嚇死人的回拍瞬間」、「外表看起來就像是個沒什麼殺傷力的高中生！上了場超狂」、「超強的，殺球快到看不到」、「球快到我不敢眨眼」、「神扯的速差，對手GG」。

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