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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣上百名政要LINE遭駭客攻擊　民進黨團憂涉及間諜組織

▲▼立法院 民進黨團「嚴查嚴辦 外交洩密 國家利益 超越藍綠」記者會 劉世芳 羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長劉世芳（左）、書記長羅致政（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

通訊軟體LINE驚傳遭駭客攻擊，受害用戶包括台灣100多名府院及朝野政黨等政要，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，這應該不是單純的駭客入侵、勒索金錢，民進黨團擔心是中共在台灣的間諜組織，在社群網路媒體竊取、竊聽重要資料，請國安單位正視並尋求解決之道。

根據媒體報導，LINE上週發現部分用戶訊息內容遭擷取外流，立即清查，結果顯示遭駭對象包括府院、軍方、縣市政府及朝野政黨等100多名政要，且受害者隱私設定中的Letter Sealing點對點加密功能遭關閉。

民進黨團28日上午召開「嚴查嚴辦外交洩密，國家利益超越藍綠」線上記者會，劉世芳表示，LINE是台灣人最常使用的社群網路媒體，一般的駭客入侵會影響到秘密通訊、個人隱私的自由，但是如果有100多名政要被駭客入侵，大概就不是為了勒索金錢，而是背後有些政治目的，並且要竊取、竊聽、盜取相關資料。

劉世芳說，有關這些名單為何會洩露出去，民進黨團要求NCC、法務部一定要嚴查，尤其NCC能夠主導台灣基礎建設，包括五大電信產業有什麼方式，可以有效防堵駭客入侵的問題，這已經不只是資安問題，而是嚴重影響到國安，所以應該速查速辦。

此外，劉世芳也說，民進黨團要求法務部、NCC制定更嚴謹的法律，在個人隱私、秘密通訊之外，要怎麼保障國家安全，尤其是國內政要在使用軟體的安全，如此才是正辦。

劉世芳擔心，中共在台灣有很多間諜組織，而且所謂的第五縱隊不只有人在台灣，還可以透過每個人經常在使用的社群網路媒體，竊取、竊聽重要的資料，因此請大家提高警覺，如果有任何這方面的問題產生，恐怕已經上升到國安問題，請國安單位正視、尋求解決解決之道。

羅致政則說，如果LINE的駭客對象這麼明顯，而且是針對台灣重要的政要、政治人物，背後的政治動機與國安目的非常清楚，絕對有可能是來自於對岸的駭客，其中所涉及的國安問題，需要特別加強相關查處與防範。

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