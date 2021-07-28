民進黨團：「中華台北」是被迫接受的矮化安排　不能視為理所當然

▲民進黨團召開「嚴查嚴辦外交洩密，國家利益超越藍綠」線上記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣以「中華台北」名稱征戰奧運40多年，然而「Chinese Taipei」讓許多外國人困惑不已。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，「中華台北」是被迫接受的矮化安排， 雖然讓台灣得以參與奧運，但是這樣的字眼是不得不接受、被迫接受的安排，「不能把這個視為理所當然」。

民進黨團28日上午召開「嚴查嚴辦外交洩密，國家利益超越藍綠」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，「中華台北」是台灣被迫接受的矮化安排，雖然讓我們得以參與奧運，可是這樣的字眼是一個不得不接受、被迫接受的安排，「不能把這個視為理所當然」，而「中華台北」的名稱只適用在奧運活動及賽場，至於別的國家、媒體要怎麼稱呼，奧委會根本管不了。

羅致政強調，民進黨團樂於看到所有國家在奧運場地之外，不論是用媒體、政府等方式，「用台灣來稱呼我們」，顯見台灣的名稱在國際社會是響亮、被接受的，能夠非常清楚地辨識從何而來、代表什麼地方。

羅致政說明，在奧委會裡並沒有「中華台北」的中文字眼，而是使用「Chinese Taipei」，這樣的名詞可能有矮化、誤導的嫌疑，因為在國際社會裡面，在一個地名前面加上一個國家的所有格，就是殖民地的概念，例如英屬維京群島、美國殖民的薩摩亞、法屬玻里尼西亞都有類似的概念。

羅致政認為，如果按照外國人的理解，「Chinese Taipei」就是「中屬台北」，台灣自己對內也翻譯成「中華台北」，但是在國際上沒有人會叫「中華隊」，大家就是稱呼「台灣隊」，所以用台灣是理直氣壯。

羅致政批評，反觀號稱具有國際關係學士的國民黨主席江啟臣，竟然聲稱不應該用台灣、要叫中華台北，「很抱歉國際社會並沒有中華，又不是中華電信」，希望江啟臣跟著台灣、國際社會的主流民意走，不要碰到台灣就反，否則這是國家認同錯亂。

劉世芳指出，每當優秀的選手在運動場上表現良好，回到台灣所有人都恭喜他們是「台灣之光」，並沒有使用「中華台北」之光，也沒有人看得懂這個東西，因此看到非常具有國際視野的媒體，用「台灣」的名號稱呼台灣，民進黨團感到非常欣慰。

劉世芳強調，要讓台灣之光繼續發光，就要用「台灣」的名號告訴國際社會，台灣不是中國的一個地方省份，台灣跟中國一點關係都沒有，民進黨團也正告國民黨與支持統一的政黨，不要再用謬論污衊在第一線為台灣拼搏的優秀選手。