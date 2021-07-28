羅致政：民進黨團尊重立委打疫苗的選擇　「國民黨不要抹黑國產」

▲民進黨團召開「嚴查嚴辦外交洩密，國家利益超越藍綠」線上記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委林為洲透露自己已經登記預約施打高端疫苗，反問民進黨的民意代表們「你們登記了嗎」，對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政28日表示，每個人都有各種不同的考量，民進黨團尊重每位立委打疫苗的選擇，反過來講，林為洲應該要回過頭要求國民黨主席江啟臣、甚至整個國民黨，不要再抹黑國產疫苗。

民進黨團28日上午召開「嚴查嚴辦外交洩密，國家利益超越藍綠」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

對於國民黨立委林為洲27日在臉書透露，他已經登記預約施打高端疫苗，並反問民進黨貴黨的民意代表們，「你們登記了嗎」、「來吧，別忘記說過的話，許過的承諾」，羅致政表示，民進黨的立場一向非常清楚，就是「有疫苗就打」，不會去黑任何疫苗、叫人民不要打，包括總統蔡英文、副總統賴清德都帶頭要施打國產疫苗，不知道國民黨的個別立委，要求民進黨立委一個一個表態，「到底有什麼意義」。

羅致政說，反過來講，林為洲應該要回過頭要求國民黨主席江啟臣、甚至整個國民黨，不要再抹黑國產疫苗，也不要再黑AZ疫苗，只要有疫苗就打，力拚全民覆蓋率才是要努力的目標。

羅致政強調，國民黨沒有必要逼任何一個人打或不打，民進黨從主席到國家元首、副總統都帶頭施打國產疫苗，這點沒有什麼好懷疑的，這就是政府的態度。

羅致政認為，每個委員、個人都有各種不同的考量，包括身體、年紀、時間等因素，民進黨團尊重每個委員施打疫苗的選擇，最重要的是「有疫苗就打」，國民黨也不要再抹黑國產疫苗在內的任何疫苗。