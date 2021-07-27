防疫警戒降級首日台南連30+0　黃偉哲：請上1922公費疫苗預約平台登記

▲台南市長黃偉哲指出，台南連30天+0，請市民朋友無論第一劑、第二劑，請上網登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫警戒降二級，中央流行疫情指揮中心27日公告，全國新增16例本土個案，台南連30+0，台南市長黃偉哲指出，COVID-19公費疫苗預約平台第四輪期程自27日上午10時起，開始簡訊通知民眾進行預約接種，預約至7月29日中午12時截止，請市民朋友無論第一劑、第二劑，請上網登記。

台南市長黃偉哲說，我們非常感謝捷克共和國能夠捐贈3萬劑AZ疫苗給台灣，我們特別感謝他們，連同先前的立陶宛2萬劑，布洛伐克1萬劑，還有日本334萬劑，美國250萬劑，這些都是來自我們國際互助以及自助、人助的精神，非常非常感謝他們。

黃偉哲指出，呼籲市民朋友想打第一劑疫苗的，趕快上網1922.gov.tw，想打第二劑的也趕快上網1922.gov.tw，想要調整疫苗的接種種類的，改變心意的，也趕快上網1922.gov.tw趕快去做調整，那疫苗當然會陸續來，但我們需要趕快儘速的接種，有人一直講說台南市疫苗的覆蓋率如何如何，他相信醫護人員已經非常辛苦了，但手中沒有疫苗實在變不出來，所以市民朋友趕快去登記，中央有依照你的登記配發疫苗，我們才有疫苗為市民朋友施打。

衛生局長許以霖指出，自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共接種495837劑次，疫苗劑次涵蓋率26.5％。COVID-19公費疫苗接種平台自7月16日開始至7月26日共137217人接種AZ疫苗。

統計至7月26日台南市65歲以上長者接種率67.6% ；50至64歲接種率33％；50歲以上接種率47.5％；18至49歲接種率16.3％；18歲以上接種率31％。

COVID-19公費疫苗預約平台第四輪期程自27日上午10時起，開始簡訊通知民眾進行預約接種，預約至7月29日中午12時截止；本次對象包含民國72年（含）以前出生之民眾，以及第三輪已收過簡訊但尚未完成預約者，未收到簡訊者也可上平台查詢；本輪可接種疫苗為AstraZeneca COVID-19疫苗，接種期間預計自7月30日至8月6日止。

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