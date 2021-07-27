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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／北市+5例！AIT油漆工打2劑BNT仍確診　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布，新增16例本土確診，其中以桃園市6例最多，其次為台北市5例，另確診個案中新增1例死亡。台北市政府27日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增16例本土病例，其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為11例男性、5例女性，年齡介於30多歲至60多歲，發病日介於7月14日至7月26日。個案分布以桃園市6例為多，其次為台北市5例、新北市4例、新竹縣1例；其中11例為已知感染源、4例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，新增1例死亡個案（案8354），為70多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史，5月28日出現呼吸困難等症狀，5月29日就醫採檢並收治住院，5月31日確診，7月24日死亡。

台北市政府27日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對AIT油漆工與兒子「約翰紅茶」內湖門市工讀生確診案、健身房屢爆確診者足跡、捷克贈台灣3萬劑疫苗、外交部被爆發文給9個友邦大使館，表達捐國產疫苗意願等議題做回應。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤、教育局長曾燦金。（圖／北市府提供）

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