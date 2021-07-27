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防疫降級！台東林管處新增解封步道　山屋及通舖還要再等等

▲安通越嶺古道東段自7月27日起新增開放，古道可眺望太平洋美景。（圖／台東林管處提供，下同）

安通越嶺古道東段自7月27日起新增開放，古道可眺望太平洋美景。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林管處配合中央流行疫情指揮中心調整COVID-19疫情二級強化警戒，7月27日起再新增開放安通越嶺古道東段、紅石步道、紅石林道、延平林道及錦屏林道；但山屋營地與通鋪型住宿設施、自然保護區域（包含自然保護/留區與野生動物保護區）、知本自然教育中心及大武山生態教育館，以及經地方政府依據傳染病防治法相關公告措施之場域仍暫不開放。

台東林管處表示，浸水營古道東段、嘉明湖國家步道及周邊山域（含戒茂斯山徑及霧鹿林道)等須經由部落、社區進出，經與當地部落與社區洽詢並於尊重在地意願，仍暫不開放。知本國家森林遊樂入園部分，遊客須量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，不得入園；遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外100人、室內50人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。用餐方面，如遊客於場域內有飲食需求，應配合指揮中心指示，在場域的室內用餐空間，或是選擇戶外空曠通風處，與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，惟用餐完畢即應佩戴口罩，室內公共空間不能飲食。

▲安通越嶺古道東段自7月27日起新增開放，古道可眺望太平洋美景。（圖／台東林管處提供，下同）

安通越嶺古道適合一日輕鬆行，由西往東走為下坡，可攜帶登山杖或護膝。

台東林管處再次提醒，疫情期間為減少遊客與售票人員接觸，鼓勵大家使用電子門票進入國家森林遊樂區，遊客只要將上網購買的電子門票存於手機，給驗票人員掃瞄QRcode即可入園，使用電子門票還可享平假日均一價，安全又省錢。大家可使用電腦或手機於「森林好好玩」購票網站（https://forestpass.welcometw.com/）或是Klook、KKDAY等線上通路購買。民眾出發前請充分收集資訊，謹慎規劃行程，友善對待當地部落環境及野生動植物，同時考量其他使用者與場域工作人員之安全。

各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布之管制公告內容滾動式調整，請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）、台東林區管理處官網（https://taitung.forest.gov.tw/）查詢想去的場域開放情形與人流管制上限，林道資訊請至局網查詢（https://www.forest.gov.tw/roadmaintain）；並請大家落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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