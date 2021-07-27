快訊／林新男護理師染疫匡列人數破1300人　PCR採檢結果曝

▲林新急診男染疫匡列人數破1300人，PCR採檢現況曝。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市今無新增本土確診個案，但案15659北屯區24歲男性、林新醫院急診室男護理師確診個案，其匡列人數持續增加，總人數已經來到1388人，其中1365人採檢結果出爐皆為陰性，另外23人尚待檢驗結果中。

案15659曾在5月21日接種AZ疫苗第一劑，7月9日至12日曾有新北旅遊史，期間曾接觸新北個案15619（該案7月22日出現症狀，當日採檢確診），7月19日出現咳嗽等不適症狀，22日因被匡為案15619的接觸者，由衛生局安排採檢後確診，目前住院隔離治療中。

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此外，依照今天中午12點最新資料顯示，台中接種第一劑疫苗已達78萬204人，對照台中人口281萬9930人，全市民總人口數目的接種率為27.66%，以及應施打的18歲以上234萬5725人，台中疫苗應接種率已達33.26%。

台中市長盧秀燕也表示，今是降級首日，台中餐飲內用適度鬆綁，32處夜市穩健解封，公私立幼兒園復課，補習班也接受業者申請復業，5大文化中心與44處圖書館、2處客家文化園區開放民眾進館。而台中市住宿機構附設日照中心5間、身障日間型服務50間及托嬰中心178家恢復服務，這些場域與中市商圈、夜市，市府都要求要設置「社交距離宣導員」，也會進行人流管制，提醒民眾多配合。