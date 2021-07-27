指考明登場！台大供10間身障考場　考生自備「熱敷眼罩、黑色尺」

▲台大身障生考場。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

末代大學指考明天登場，今年共有161位身障生，其中43位在台灣大學應試。台大教務處註冊組主任李宏森說明，今年身障生將分布於10間試場，台大將協助考生應試需求，包含提供電腦輔助及「喚醒服務」，而今年因有需求，首次有考生攜帶「熱敷眼罩」、黑色遮字尺等工具。

4.1萬人報名的大學指考明後3天登場。李宏森指出，為了因應不同考生需求，試場備有電腦等，而這次身障生以憂鬱症、自閉症學生佔為多數，共13名，其餘特殊狀況為學習障礙、亞斯伯格等。

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其中，有考生有嚴重乾眼症，考生將自備熱敷眼罩、眼藥水等，也有考生因注意力不集中，將自備黑色15公分遮字尺。此外，也因為有考生服用藥物嗜睡，試場監試人員也將提供「喚醒服務」。

李宏森說明，這次因應疫情，一般試場人數將降下至20人，特殊考場人數也不會超過5人，且前後距離也拉開至2.5公尺。李宏森提醒考生，進入考場必須戴口罩，各考（分）區於上午7時30分開始量體溫；考生進考分區時，須出示大考中心發送的個人專用入場識別證及應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、護照、駕照、居留證、中華民國身心障礙證明等其中之一）。