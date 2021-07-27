指考3天都是壞天氣！氣象局曝「北、中、南、東」迎雨時間點

▲北部、東半部今日天氣炎熱。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

大學入學指定科目考試將於明（28）日登場，中央氣象局提醒，指考考試期間也就是明天至周五西南風增強，各地天氣不穩定，南部地區整天都會有雨，中部有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部午後則會出現大雨，目前台灣位處大低壓帶，未來仍可能會有熱帶性低氣壓生成。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日受到西南風影響，中南部依舊容易下雨，高屏地區已有出現局部大雨，今日中南部仍會斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部則是晴朗炎熱，午後大台北、各地山區容易有午後雷雨發生。

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▲▼氣象局已發布大雨特報與高溫資訊。（圖／氣象局）

氣象局稍早針對台南、高雄、屏東發布大雨特報。另受西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今日中午前後花蓮縣、臺東縣縱谷，臺北市、新北市盆地，基隆市地區、金門縣地區，桃園市、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新竹市地區，新竹縣、苗栗縣近山區或河谷氣溫也可達36度以上。

由於西南風影響，沿海地區容易出現長浪或強陣風，台中以北、東南部沿海將有強陣風，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、西南部沿海則有長浪發生。

▲▼西南風影響下中南部降雨機率高。（圖／氣象局）

伍婉華指出，西南風將於周三增強，周三至周五各地天氣不穩定，南部降雨時間拉長，整天都會有陣雨或雷雨，中部有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部天氣也較不穩定，午後將有雷陣雨發生。

周三到周五期間，中南部要注意可能有短延時強降雨或局部大雨，各地午後雷雨也可能出現大雨，山區則容易發生局部大雨。周末起天氣更不穩定，中南部雨勢明顯，各地整天都有陣雨。目前台灣位處季風低壓帶中，附近海面未來仍可能有熱帶性低氣壓、颱風等生成。