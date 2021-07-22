大學指考地理7成考題出現圖表、照片　3大重點一次看

▲大學指考將於28日至30日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年指考是舊課綱的最後一屆，補教地理老師認為，考題重點應不會出現太大的變化，但為了銜接新課綱，仍有幾個重要趨勢考生需要注意，包含時事題，以及圖表、照片題，他粗估將會有7成題目都會附上圖表及照片，建議考生利用最後幾天，多看課本裡的圖表、照片。

吳敵說明，近年素養題已成各考試的趨勢，「素養」必須要貼近生活，因此與台灣在地有關的地理議題，往往是考題中的常客，建議考生可多注意台灣最近的環境議題、能源議題、疾病地理等，另外，地理資訊系統的各種模式，也很有可能結合新冠肺炎成為考題，但考生千萬不要因此硬背時事，因為考試不會考時事的細節，只會當作題幹來引述，所以只要讀熟課本內的東西，即能夠順利作答。



吳敵提到，長文閱讀題也是逐年增加，遇到這種題型，建議考生可先跳到最後，看懂考題是在問什麼觀念後，再回頭耐心閱讀題幹敘述，找出符合考題要問的「關鍵字」，便可以輕鬆應答，畢竟題目字數偏多只是為了達到生活化情境，考生仍只需用到地理基礎觀念來解題。



吳敵最後針對圖表、照片題型指出，地理科的本質即圖表、照片的判讀能力，因此大約七成的題目是附上圖表及照片的，建議考生可利用最後衝刺的時間，多看課本裡的圖表、照片，了解這些圖表、照片是在表達哪些觀念，考生可多注意方位判讀、等高線地圖判讀、衛星影像判讀、TM2二度分帶應用等。

