靠皮雕翻轉人生！　劉永靜鼓勵身障朋友這麼做

▲雙腿行動不便的劉永靜（左）透過勞動部多元就業方案進入台南市復健青年勵進會學習皮雕，翻轉人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

51歲雙腿行動不便的劉永靜，原本靠政府補助度日，後來透過勞動部多元就業方案進入台南市復健青年勵進會學習皮雕，不僅讓他找到興趣，學習一技之長，還成為皮雕職訓講師，現不但生活能自立，也買了屬於自己的第一棟房，扭轉人生。

「不要害怕走出來」，劉永靜以過來人經驗，鼓勵與他一樣的身障者，要勇敢走出來學一技之長，努力找出自己有興趣的工作，不斷學習、精進實力，就有機會在職場上發光發熱，翻轉命運。

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劉永靜說，1歲時因感染病毒導致下半身無法行走，19歲一個人從屏東到台南找工作，從事眼鏡五金加工業，後來因產業外移而失業，因緣際會讓他加入復健青年勵進會，踏進皮雕領域，後來他愈做愈有興趣，決定堅持下去，甚至還變成培訓講師，讓他從原本的低收入戶，轉變成靠技能吃飯，甚至完成買房子的願望，他很感謝勞動部的資源與復健青年勵進會給他機會，讓他邁向新人生。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，政府推動多元就業方案及培力就業計畫多年，將人力導入地方協助產銷、活化產業，讓不少弱勢民眾重建工作自信心，更帶動在地產業發展，復健青年勵進會就是一個成功案例，也盼社會大眾能多給支持。

台南市復健青年勵進會主要生產皮雕手工藝品與帆布提袋，從2003年開始申請多元就業開發方案，從一開始員工只有4人，薪資由勞動部補助，到現在員工已超過20人，年營業額也從最初的百萬元到現在破千萬，包括台積電、中油與7-11等企業都是他們的客戶。

復健青年勵進會執行長林綉玲說，現今20名員工中，超過5成都是身障員工，留用比率高達9成，「只要給機會，他們會做得更好」，身障員工專注力強，每件皮雕商品從剪裁、雕刻、染色、組裝到包裝，他們都能一手包辦，還可以客製化，手藝甚至比一般人還要精巧，就像永靜老師，他對皮雕創作有天分，加上努力，因此創作出不少好作品。

如今適逢疫情，復健青年勵進會5、6月訂單較去年衰退5成，不過林綉玲並不擔心，這段時間剛好讓永靜老師帶領其他人員積極開發祈福龜等新商品與DIY材料包，頗獲好評，希望能另闢「疫外之財」。

「丹比三合一點心機」

