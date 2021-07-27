　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學指考今下午看考場「禁進教室」　防疫規定、應試必備一次看

▲▼ 國中會考,考生看考場。（圖／記者崔至雲攝）

▲今日下午開放考生看考場。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

110學年度大學指考將於28至30日三天舉行，大考中心今（27日）下午2到4時開放考生看考場。大考中心指出，本次考試不開放考生進入試場內查看座位，考生可於試場外查看座位安排，提醒考生與家長，進入考(分)區查看試場時，均須配合量溫並戴口罩，經量測發燒者不得進入考(分)區。

大考中心指出，指考將以高規格防疫進行，投入比以前多的試務人員，更是以保護考生與試務人員健康為重，盡可能提供考生安心應試的考場，以及必要的協助。為避免人群聚集，三天考試期間，未開放集報單位設置考生服務隊與陪 考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

考試必備？
◆入場識別證
◆應試有效證件正本（國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證）
◆戴口罩（考生如因身心或特殊狀況致無法戴口罩，未及於報名期間申請免戴口罩應試者， 請依大考中心公告突發傷病申請方式，檢具診斷證明書向中心或考區申請，經審查核可者將移至免帶口罩試場應試）。
◆配合體溫量測（各考(分)區於上午7:30開始量溫，請考生盡量提早出門以避開入場時的人群聚集）。

考試不可帶？
有傳輸、通訊等功能的行動電話及穿戴式裝置（如：智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等）

考生進入試場就座前，應取下穿戴式裝置；並將行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能），放置於臨時置物區，不得攜帶入座；提醒考生，放置於臨時置物區之行動電話也必須完全關機，避免違反試場規則。

▲▼ 國中會考,考生看考場。（圖／記者崔至雲攝）

考生休息、用餐規定？
在考試節間休息與中午用餐時間，考生均可於試場內休息或溫書，惟須於各節考試開始前依監試人員指示暫時離場，以利試題及答案卷、卡發放等相關試務準備。

考生於試場外走廊走動或等待時，請避免群聚聊天，並戴好口罩。疫情期間，為避免脫下口罩增加風險，請考生盡量吃過早餐後再進入考(分)區，並避免於節間休息時間吃東西，但若因個人身心狀況等因素必須進食，就必須使用隔板， 請考生向考(分)區試務人員領取。

中午用餐時間所需的隔板會由試務人員攜入試場統一發放。若考生中午用餐選擇由大考中心代訂便當，將於上午第二節考試結束後，由試務人員送至各試場，事先有登記訂購便當之考生請依所訂之便當類別領取，並以在原試場原座 位使用隔板用餐為原則。

指考三天，天氣如何？
依據中央氣象局預報，指考三天白天氣溫普遍較高，建議考生最好於各節次休息時間適度補充水分，若因治療需要，迫切需要在考試中飲水或服用藥物時，須持相關證明文件向大考中心提出申請或於考試開始前向試務辦公室申請，且須配合監試人員檢查、保管，並在監試人員協助下飲用或服用。

另依氣象預報，考試三天受西南風影響，中南部地區可能有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，其中，28日中南部有局部大雨或豪雨發生的機率，建議考生準備雨具備用，並掌握前往考(分)區的交通時間。
 

ET快訊
中華奧會賽程「再度遺漏莊智淵」！　網灌爆：給尊重很難嗎
王冠閎200蝶分組第6無緣決賽　100蝶再拚歷史紀錄
不用等簡訊！　144萬人直接上網可預約疫苗
「台灣蝶王」王冠閎200蝶分組第6　能否進決賽就看第2組
星巴克解封首日直擊　熱門時段「內用人數曝光」
外館密電是真的！　蘇嘉全叔姪「訪印尼圖私利」真相曝
福原愛遭中日網砲轟　還被伊藤美誠「逼宮」！網：愛醬地位不保
快訊／南北韓今恢復聯絡熱線！金正恩、文在寅共同協議
凱莉激吻比利「吳宗憲早看出」　評泳裝爆：搞不好他看過更精彩
韓射箭選手邀「中華隊一起自拍」　網跪求正面照
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「颱風窩」周六來台！降雨更大更廣　這2天可能有熱低壓生成

王冠閎準決賽第6「仍狂圈一票粉」　網3點讚嘆：根本人生勝利組

全國降二級！金門急喊：入境旅客「仍應實聯制+快篩」

降級首日！台中第二市場喜迎人潮　意麵老店：早上就有人內用

指考3天都是壞天氣！氣象局曝「北、中、南、東」迎雨時間點

不用等簡訊！第四輪疫苗預約開始　直接上平台登錄就成功

颱風最快恐生成時間曝　全台周末明顯降雨

到貨量穩定才混打？「錯過最佳時機」後果曝　醫嘆：恐陷全面大災難

大學指考今下午看考場「禁進教室」　防疫規定、應試必備一次看

南韓大魔王太狂！她曝「射下金牌」原因　網歪樓：台灣快拍喪屍片

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

出事了阿北！經典迷因還記得嗎？ 胖騎士車禍勾回憶「黃主任是你嗎」

小S逼許老三「跟源禧哥哥說想你」　她撿到槍「我不想他」超無奈：不知道他是誰...

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

楊勇緯高中上《大集合》帥樣被挖出！　5年前PK禾浩辰..13秒完成拿第二

林昀儒鄭怡靜桌球混雙奪下銅牌　4：0橫掃法國！台灣等21年再奪牌

「颱風窩」周六來台！降雨更大更廣　這2天可能有熱低壓生成

王冠閎準決賽第6「仍狂圈一票粉」　網3點讚嘆：根本人生勝利組

全國降二級！金門急喊：入境旅客「仍應實聯制+快篩」

降級首日！台中第二市場喜迎人潮　意麵老店：早上就有人內用

指考3天都是壞天氣！氣象局曝「北、中、南、東」迎雨時間點

不用等簡訊！第四輪疫苗預約開始　直接上平台登錄就成功

颱風最快恐生成時間曝　全台周末明顯降雨

到貨量穩定才混打？「錯過最佳時機」後果曝　醫嘆：恐陷全面大災難

大學指考今下午看考場「禁進教室」　防疫規定、應試必備一次看

南韓大魔王太狂！她曝「射下金牌」原因　網歪樓：台灣快拍喪屍片

自家立委拋振興五倍券、六倍券構想　民進黨團：盼政院搜集更多方案

「颱風窩」周六來台！降雨更大更廣　這2天可能有熱低壓生成

汪小菲2家店都跌在這　安和路店面養蚊2年迎來燒烤店

福斯商旅Caddy Maxi試駕：運將大哥們，德系MPV只剩這台可以買！

快訊／雙北8月9日同步開放戶外餐廳內用？　侯友宜揭「觀察指標」

研究：染新冠恐影響智力　曾住院用呼吸器者「IQ直接減7」

墨爾本僅增10例「3天後解封」　大雪梨區再爆發！急匡列千人隔離

2021越南臺灣形象展洽談傳捷報　線上展覽仍維持一個月

王冠閎準決賽第6「仍狂圈一票粉」　網3點讚嘆：根本人生勝利組

洗澡驚見「色狼探頭偷窺」正妹氣炸報警！男室友羞憤跳下18F亡

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

生活熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

降二級「2個15」保護自己　醫要蔡賴快做一件事

才剛降級！　醫一早直擊民眾「馬上鬆懈了」

客人下單只回「皮卡」　外送員1招讓他說人話

雲林運動公園上吊！21：00「紅布包樹枝」送肉粽

台南正妹師被羞辱！高中生課堂上嗆聲　學生狂笑錄抖音

水氣一天比一天多！全台有雨時間曝　高屏今防大雨

東奧選手首批返台　搭商務艙了

降二級首日！各縣市疫情調降中低等級

桃園特殊交友圈再+1！20多歲男確診再傳媽媽、弟弟

各縣市「最夯手搖飲」曝光！台南答案超意外

更多熱門

相關新聞

防疫警戒降級　東海岸開放景區及遊憩中心

防疫警戒降級　東海岸開放景區及遊憩中心

全國新冠肺炎疫情警戒自7月27日至8月9日調降為二級。交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(以下簡稱東管處)配合觀光局指引及地方政府防疫規範，逐步調降防疫管制措施，讓遊客可以有多一點旅遊的空間紓解防疫緊張心情，也讓符合指引的業者可以開放營業。

努力防疫卻遭調查　徐榛蔚哽咽落淚

努力防疫卻遭調查　徐榛蔚哽咽落淚

防疫屯糧？鄉民推這款經典零食

防疫屯糧？鄉民推這款經典零食

快訊／World Gym大直店今起停業3天　北市：有確診足跡「且不只一天」

快訊／World Gym大直店今起停業3天　北市：有確診足跡「且不只一天」

確診者22日去長春國賓看「黑寡婦」　北市急尋10名同場觀眾

確診者22日去長春國賓看「黑寡婦」　北市急尋10名同場觀眾

關鍵字：

大學指考考場防疫應試

讀者迴響

熱門新聞

直擊《全明星》比利、凱莉車內激吻

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

王子短跑教練「代表台灣闖東奧」

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

奧運「鐵人三項」游完東京灣全嘔吐！

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

鄉民爆鄭怡靜慘被趕出台南！黃偉哲回應了

今起降二級！　吃喝玩樂10大QA一次看

福原愛噤聲神隱　慘遭陸網出征：看到就煩

曾訪問12歲戴資穎！王傳一回顧影片「整個驚呆」

日本桌球奪金多強？他曬「中國超狂戰績」讚嘆

荷蘭東奧單車手以為奪金　冠軍卻早就完賽

降二級「2個15」保護自己　醫要蔡賴快做一件事

即／台中女疑從7樓高架橋墜落亡　車還停在國道路肩

更多

最夯影音

更多
女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦
旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

旗津落水失蹤6歲李小弟找到了！　父救子雙溺斃...海巡湧浪中抱回童

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

美國13歲女孩玩彈弓椅撞上海鷗　「被鳥打臉」下秒往外一丟超驚嚇

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

射箭男團奪銀「每場都當金牌戰」　教練曝光練習影片！畫面超爆笑

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

《當男人戀愛時》| 正式預告 | Netflix

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面