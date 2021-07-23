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「明明案例沒到大幅降…」727卻要降級　網質疑：為了指考生？

▲國中教育會考15日登場，新冠肺炎疫情嚴重，考生全面戴口罩應考。（圖／記者林敬旻攝）

▲指考將在7月28日至30日登場。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

行政院23日宣布，全國將在7月27日起調降為二級警戒，消息一出引發爭議，有人擔心太早降級會再度爆發；但也有人認為，疫情已經有趨緩，指揮中心也保證在控制範圍，既然如此，是時候該慢慢恢復正常生活，讓店家不用再苦撐。不過，就有網友質疑，明明案例沒有到大幅下降的程度，認為會不會跟指考有關。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「這次是全台灣陪指考生降級嗎？」認為確診案例明明沒有到大幅下降的程度，「但是齁！指考7/28舉行，在7/27降級齁！」而且原先集會活動人數室內只能5人以下的規定，現在改成室內50人，讓人不禁有所聯想。

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話題也在《Dcard》引發討論，有網友表示「暑假降2級……指揮中心認真嗎？還是只為了指考才降的……說真的我還沒打疫苗真的怕。」貼文一出，不少網友也這樣認為，「這些規定很明顯的就是為了指考啊」、「指考型降級」、「感覺是為了指考還有餐廳」、「會不會回馬槍？指考考完三級升回來？」

而質疑聲浪不只如此，本站也報導《降二級能持續多久？鄉民答案超一致　全賭1關鍵：不然8月初升回來》，許多網友一面倒「不樂觀」認為降二級能持續太久；更有網友直指確診黑數會是關鍵，若爆了「8月初就會升回來（三級警戒）！」

▲▼0723流行疫情指揮中心記者會降級管制措施（圖／指揮中心提供）

▲降級管制措施。（圖／指揮中心提供）

至於最新規定的部分，本站報導《戴口罩規定不變！陳時中：7／27~8／9降為二級警戒　7大措施曝光》，通案原則當中，室內人數限制從5人改為50人、室外10人改為100人；教育方面，幼兒、托嬰、補習班也適度鬆綁開放，高中職以下運動團隊也可分流返校訓練；超商、賣場開放內用，公祭與普渡也開放，婚宴開放但也要遵守室內50人、室外100人上線，遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

二級警戒措施說明如下：

一、通案性原則
1. 除飲食外，外出全程配戴口罩。
2. 確實執行實聯制登記措施。
3. 保持社交安全距離。
4. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米／人（2.25平方米/人），室外空間至少1米／人（1平方米／人）。
5. 集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。
6. 餐飲內用原則依照衛福部規定處理。

二、婚宴、公祭可開放
1. 公祭遵守內政部相關防疫規定處理。
2. 婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

三、仍須關閉之場所
1. 休閒娛樂場所：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所。
2. 教育學習等場域：社區大學（開放受理秋季班報名，實體課程不開放）、樂齡學習中心、K書中心、游泳池等其他類似場所。

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