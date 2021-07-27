抓住警戒降級第一波！花蓮天文系列2活動開放報名　手腳要快

▲天文攝影，輕鬆將花蓮夏季銀河美景拍回家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「流星花蓮-山海星光」天文旅遊系列活動回來啦！花蓮縣政府將於8月6日、8月7日舉辦「海洋月光賞星船」，8月8日將於光復辦理「天文大師教你拍」攝影課程，兩項活動皆於7月28日上午10時起於「流星花蓮-山海星光網站」開放報名，不論是在海上欣賞花蓮的浩瀚星空或是透過鏡頭記錄美麗的瞬間，報名手腳要快！

▲「海洋月光賞星船」將帶領民眾在星光下徜徉在蔚藍的太平洋。

觀光處長張志翔表示，本次活動「天文大師教你拍」攝影課程，將由國內知名天文攝影大師親自教授天文攝影的技巧與分享照片背後的故事，帶領民眾進入天文攝影行列，輕鬆將夏季銀河美景拍回家！「海洋月光賞星船」將帶領民眾在星光下徜徉在蔚藍的太平洋，探索天文與海洋世界，欣賞花蓮美麗地景。

▲▼花蓮天文旅遊系列活動「海洋月光賞星船」及「天文大師教你拍」攝影課程，開放報名，手腳要快！

兩項活動皆於7月28日早上10時開放報名，名額有限，報名資訊及更多活動資訊請詳見活動網站（https://www.starseahualien.tw）。

花蓮的星空美景在疫情之下依然永恆不變，希望帶領民眾藉由與星空的接觸互動，帶給大家身心靈上的撫慰，找回內心的平靜。

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