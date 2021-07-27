直擊高雄首日開放健身房！戴口罩會呼吸困難　他笑喊：流汗就是爽

▲高雄首日開放健身房，一早就有民眾來運動。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

全台降二級首日，高雄市政府也終於同意開放健身房，但仍禁止跨縣市會員移動。《ETtoday新聞雲》27日上午10點直擊健身房，發現運動人數並不算多，能夠保持人與人之間的距離，且場館容留數降載為25%，民眾皆配合防疫規定戴口罩，有民眾直呼：「運動流汗的感覺就是爽！」

隨著疫情警戒降二級，高雄市長陳其邁24日主持二級警戒管制作為記者會時宣布，開放健身房，但必須全程戴口罩、保持社交距離，教練開放前須全面快篩，且每7天快篩一次，另也禁止跨縣市會員移動。

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▲▼有氧教室、飛輪教室仍暫停開放。（圖／記者吳世龍攝）

《ETtoday新聞雲》27日上午直擊健身房，門口清楚貼出公告，指出有氧、飛輪教室、會員休息區、蒸氣室、烤箱、淋浴間、游泳池等運動設備均暫停開放，符合市府公告規定。運動民眾也遵守防疫規定，戴上口罩、保持人與人之間的距離。

「運動流汗的感覺就是爽！」30歲潘先生表示，平常有在做籃球相關訓練，多年養成運動習慣，但疫情延燒後，學校、健身房都不開放，已經沒運動，剛好今天休假，第一時間就來運動投籃，高雄疫情相對穩定，也對市府防疫工作有信心。

▲30歲潘先生有投籃習慣，趁著休假日來運動，直呼「流汗就是爽」。（圖／記者吳世龍攝）

楊姓教練表示，運動會大量流汗，但是受限防疫規定還是必須戴口罩，唯一不方便的就是呼吸困難，其他部分，如果來運動的民眾都能遵守規定，用完器材就擦拭酒精的話，其實不會覺得麻煩；對於高雄晚14天開放健身房，民眾也覺得相對安心。

▲▼健身房加強清消。（圖／記者吳世龍攝）



楊姓教練也說，市府規定，僅只會員跨區移動，雖然南高屏確診數相對少，但也希望會員不要跨區。另有來運動民眾表示，自己會帶酒精，也會和工作人員確認相關防疫規定。

如何預防會員跨區運動？健身工廠博愛廠營運部經理林欣頴表示，可至全國各場館運動的白金會籍或是南區卡，系統都有設定，配合市府禁止跨區移動修改，且個人器具不外借。