直擊／基隆仁愛市場降級首日！客人「內用爽嗑壽司」　業者曝心聲

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

全國今（27日）降至二級警戒，適度開放餐飲業內用，儘管雙北市仍禁止內用，僅供外帶，但身處「共同生活圈」的基隆則是照中央規定開放內用。對此《ETtoday新聞雲》實際走訪基隆仁愛市場熟食區，以及知名川菜館、肉羹店，帶讀者直擊降級現況。

▲降級首日，記者直擊基隆仁愛市場，人潮不多僅五成店家開業。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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仁愛市場一樓為生鮮區，二樓則設有熟食區，開放內用首日，記者今日上午實際走訪，發現大約只有五成店家有開業，人潮不多。一名水餃店老闆娘受訪時表示，非常興奮、開心，「因為真的關太久」，但仍會擔心疫情，因此只能把自己的保護做好，以現況來說，人潮應不會那麼多，現在只盼人潮能慢慢回流，而店內目前仍以外帶為主，不打算開放內用。

▲水餃店老闆娘受訪。

快炒店廚師表示，店內因停止內用便沒有營業，休息那麼久，如今終於迎來開放內用，將會依照政府指示，實施雙罩一套（面罩、口罩、手套）、隔板以及設置梅花座來迎接客人，而他也感謝市府及房東於停業期間協助減房租。

▲店家自從停止內用後，便沒有營業，如今迎來開放內用，又能重新開業。

壽司店老闆則提到，用餐區會有隔板、採梅花座，但估計降級首日人潮應該不會那麼多，「因為大家還是會怕怕的」，而備料方面仍會照之前的份量來預備。此外，店內一名男客人還向記者分享，店家很講衛生，改善的很好，自己一大早就很興奮，從暖暖前來享用握壽司，且「第一個來就有打折，是一種小確幸」。

▲男客人得知開放內用，一早從暖暖跑到仁愛區吃握壽司。

另一方面，先前曾有確診者足跡的小峨嵋川菜館，歷經清消、停業休息一陣子後，現仍未開放內用，而是提供套餐選項，供客人預訂、外帶。記者也走訪老字號金龍肉焿，外頭能見到排隊人潮，店家也是禁止內用，僅提供外帶。

▲小峨嵋川菜館外帶套餐。

▲金龍肉焿也同樣不提供內用，僅供外帶。