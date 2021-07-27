727降級首日　花蓮七星潭整排沙灘車來了！可衝浪+水肺潛水

▲▼ 警戒降級！花蓮縣政府宣告七星潭沙灘解封，水域活動除衝浪、水肺潛水，其餘仍禁止。（圖／記者蕭可正攝）

記者王兆麟 ／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心23日宣布，自7月27日起將三級警戒調降至二級警戒，花蓮縣政府配合中央解封降級之通案性指引，適度開放轄內七星潭風景區沙灘區域範圍，但所轄範圍水域遊憩活動除水肺潛水、衝浪活動外，禁止其他水域遊憩活動。

觀光處長張志翔長表示，花蓮縣夏日沙灘及水域遊憩活動盛行，考量部分活動過程不易單人活動及保持社交安全距離下，目前在縣府所轄範圍，也就是和平溪出海口以南至花蓮溪出海口以北，除水肺潛水及衝浪外，其餘水域遊憩活動將暫不開放，請民眾配合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張志翔也呼籲遊客，雖然七星潭風景區開放沙灘及步道範圍，但現階段仍屬二級警戒，請遊客務必遵守外出全程佩戴口罩，保持社交安全距離、落實自我健康監測、肥皂勤洗手等通則性防疫措施及規定。另在水域遊憩活動部分，除禁止水域遊憩活動範圍外，在非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前後配戴口罩下，得從事水肺潛水及衝浪。

花蓮縣政府將持續依據中央流行疫情指揮中心規定配合執行各項防疫措施，並請遊客共體時艱，時時保持警覺，共同做好相關防疫工作。

►腦公！你不可以賴帳喔