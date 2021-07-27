北市幼兒園逐步解封首日　柯文哲向學童喊話：好好幹！國家不會虧待你們

記者袁茵／台北報導

今（27）日為台北市幼兒園施行逐步解封降載50％首日，學童在闊別2個月後再次回到幼兒園，不只孩子、老師們開心，家長也能安心返回職場。台北市長柯文哲27日上午與北市教育局長曾燦金等人，親赴市政大樓員工子女幼兒園關心復課情形。

柯文哲27日上午10時赴台北市政府附設北市私立市政大樓員工子女幼兒園，視察校園降載上課、分艙分流防疫規劃。市政大樓員工子女幼兒園位在台北市市政大樓內，自2021年8月1日起轉型為非營利幼兒園，並依性別工作平等法規定，優先招收員工子女；該園核定招收120名幼生，配合教育局政策降載50％後，至多可招收60名幼兒。

柯文哲表示，終究要回到正常生活，但沒辦法一下子完全解封，先實施分艙分流、讓一半的同學回來上課，就這樣「且戰且走」試試看，也讓年輕父母能回去職場上班，免得每天都要在家照顧小孩，因此解封以「跟社會運作有關者」先開放。

有趣的是，只見柯文哲到大班教室時，向一名小朋友詢問，「欸我問你，你沒來上學都在家裡幹什麼？」而小朋友則直言，「在看恐怖遊戲！」柯文哲除了問候小朋友在家裡有沒有認真學習外、也對小朋友們能重返校園感到欣慰，最後還向他們表示，「好好幹！國家不會虧待你們的。」

▲柯文哲視察「台北市政府附設台北市私立市政大樓員工子女幼兒園」。（圖／台北市教育局提供，以下皆同）