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「你兒子涉洗錢」北市翁奔銀行領160萬　警及時攔阻保老本

▲▲南昌路派出所警員余誠益、吳俊廷熱心向老翁說明阻止歹徒騙匯160萬元新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）。（圖／記者張君豪攝）

▲南昌路派出所警員余誠益、吳俊廷熱心向老翁說明阻止歹徒騙匯160萬元新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）。

記者張君豪／台北報導

台北市中正區發生一起歹徒詐騙老先生誆稱其親兒涉及販毒糾紛、洗錢須要匯款贖回，否則歹徒稱將對其家人不利，老翁害怕趕緊跑去台灣銀行南門分行打算臨櫃匯出160萬元新台幣，所幸轄區警方獲報到場阻止，化解這場常見的騙匯悲劇。

台北市中正二警分局南昌路派出所警員余誠益、吳俊廷，日前擔服巡邏勤務時，接獲臺灣銀行南門分行謝姓行員轉報，有名老先生疑似遭詐騙，需警方關懷提問。

▲▲南昌路派出所警員余誠益、吳俊廷熱心向老翁說明阻止歹徒騙匯160萬元新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）。（圖／記者張君豪攝）

▲南昌路派出所警員余誠益、吳俊廷熱心向老翁說明阻止歹徒騙匯160萬元新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）。

警員到場見林姓老先生（84歲）神色慌張，與警對談時欲言又止，東張西望，時不時低頭看手機，稱接到歹徒來電說兒子涉及毒品洗錢案，需新臺幣160萬元贖金，否則將會對其不利，也不能向他人提起。經警分析與出示相關新聞，此為常見詐騙手法，男子才驚覺遭到詐騙。

警方另接過老先生手機，透過警方反詐騙利器「165金融反詐騙平台」，利用「大數據資料庫分析」等資訊系統，查出來電號碼已遭警示，已有多人受騙。幸虧銀行行員機警報警，加上南昌所警員熱心趕赴現場仔細向民眾說明歹徒詐騙手法，才能讓民眾免遭錢財之災。

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關鍵字：

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