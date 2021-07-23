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外國軍醫戀又來了　女急匯款險被騙萬元…潮警及時勸阻

▲潮州警分局中山路派出所警員江家德及洪嘉威即時成功阻止女子被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局中山路派出所警員江家德及洪嘉威即時成功阻止女子被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

又見「跨國戀愛、假交友、真詐財」案!潮州警分局中山路派出所警員江家德及洪嘉威日前13時許執行巡邏勤務時，接獲新生路郵局行員來電，表示有民眾要境外匯款疑似遭詐，警方火速到場向該女子分析緣由，成功阻止被騙。

中山路派出所警員江家德及洪嘉威接獲接獲新生路郵局行員電話指有0民眾要境外匯款疑似遭詐後，立即趕往現場，詢問欲匯款的簡女用途，她支吾其詞說不出來，

員警不斷耐心提醒她，讓她卸下心防，才吐露於數月前透過交友網站認識在葉門擔任軍醫的男友且已論及婚嫁，其男友原欲搭機前來臺灣將與其會面，卻遭海關扣留行李，需支付新臺幣1萬元才能放行，希望她轉匯現金應急。

警方獲悉，提供相關詐騙案例為她做說明，她仔細聽完警方的詳細解釋後，始恍然大悟，從異國戀美夢中驚醒，停止匯款動作，保住積蓄，感謝警方幫忙，讓她避免被騙。

分局長黃國源表示，詐騙手法層出不窮，再次呼籲民眾透過交友APP或是網路平臺認識朋友，談到金錢時ㄧ定要提高警覺，若遇類似網路交友的情況時，應特別注意，避免成為詐騙集團的肥羊，民眾有有疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢或親至當地派出所請警察查證。

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