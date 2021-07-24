18歲小鬼為買手機當車手　收208萬只分3千不幹了！人生變黑白

▲監視器錄下簡男搭乘計程車到被害者住處 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

新北市一名年輕男子因缺錢花用當起車手，搭高鐵南下高雄向被害人取得208萬元現金後，北返上繳全數詐騙款項，卻僅得3千元車馬費，如今又被警方循線逮捕，讓他直呼後悔。

▲警方循線調閱監視器，發現這名車手是遠從新北而來 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

鼓山分局龍華所於14日接獲李姓婦人報案，指稱有檢察官來電表示她的銀行帳戶遭犯罪集團利用並涉及洗錢，需將帳戶內款項提領出來公證，以證明非犯罪所得，並以偵查不公開名義不得聲張或報案，李婦在詐騙集團言詞恐嚇及威脅中，嚇得將帳戶內208萬元全數領出，交給前來取款的假書記官。

▲18歲車手詐騙208萬僅拿3千元 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經專案小組調查發現，車手從北部搭高鐵到左營站，再搭計程車到被害人位在美術館的住處取款，隨即搭高鐵北上。在臺北及新北市警方協助下，歷經三天終於確認車手住處，隨即報請檢察官核發拘票，在22日下午5點在新北市新莊區，將年僅18歲的簡姓車手查緝到案。警方發現，簡男國中畢業就輟學，被逮時躲在住家頂樓加蓋的房間，現場還有他的前後任女友及另名友人。

現場起獲涉案手機及背包，並將人帶回高雄偵辦，18歲的簡男落網後自稱是首次犯案，因為缺錢花用，想買手機，上網看到訊息才去應徵，未料事後將詐騙金額208萬繳回後，只分到3千車馬費，雖然詐騙集團表示如果他再跑第二趟報酬會更高，但他已經拒絕，只是沒想到首次當車手犯案就被抓了。

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