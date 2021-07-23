詐160筆個資「線上辦門號刷點數」　1年狂撈200萬

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲報案，從2020年6月開始，陸續有民眾報案聲稱銀行帳號遭不明扣款、證件也被他人偽造申辦人頭門號，警方在16日逮捕嫌犯8人，8人主要透過假求職、假中獎方式取得被害人個資，再利用雲端申辦門號，並在線上購買遊戲點數。

警方調查，民眾近期報案，銀行帳戶、身分證件遭人盜用，警方隨即鎖定46歲的張姓男子等8人涉案，並在16日一網打盡，起獲手機等證物，最後在雲端硬碟內發現，張嫌等人為躲避警方追查，將被害人個資存放裡面。

▲詐騙集團利用被害人個資申辦手機門號，趁機盜刷購買遊戲點數變現。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，張嫌等人利用假求職、假中獎方式，騙取被害人個資，再利用被害人的身分資料製作偽造卡片，透過線上申請的方式，向電信業者申請門號，最後用門號小額付費方式，購買遊戲點數得逞。

警方發現，張嫌等人熟知線上申辦門號，提供身分證上傳後，業者僅會針對身分證號、換發日期做認證，所以嫌犯製作偽卡上傳，購買點數後要求物流送至指定超商收貨，警方訊後依照詐欺、偽造文書等罪嫌將張姓男子在內等8人送辦。

▲詐騙集團詐騙被害人個資，利用個資申辦門號買點數，有民眾單月就被騙走48萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，從2020年6月開始，張嫌等人開始犯案，至被逮之前，初步估計有超過160人被害，購買的網路遊戲點數也全數變賣，估計不法所得超過2百萬元，有被害人被騙達48萬，直到月底手機帳單來才發現配詐騙集團利用。

家禽貨車撞分隔島飛對向道 民宅慘被衝出大洞駕駛重傷昏迷

外送員噴飛驚險瞬間曝！停等紅燈遭貨車狠撞 機車潰縮一團廢鐵