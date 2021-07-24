　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

Line出現「蔣開馨」詐投資　新莊婦人險被騙42萬

▲Line出現「蔣開馨」詐投資　新莊婦人險被騙42萬。（圖／新莊分局提供）

▲新莊一位婦人差點被自稱「蔣開馨」的假好友詐騙42萬元。(圖／新莊分局提供)

社會中心／台北報導

通訊軟體出現不認識的好友千萬當心！新北市一名婦人疫情期間在家滑手機，通訊軟體突然浮出一名自稱「蔣開馨」的女子，雙方閒聊之後，對方以投資股票為由，誘騙婦人到銀行匯款新臺幣42萬元，由於婦人坐在銀行外面講手機的時間太久，引起行員懷疑，直到她進入銀行打算臨櫃匯款，行員見金額龐大，於是立刻報警處理，新莊警分局福營派出所員警到場，查看婦人手機，這才揭穿這起假投資的詐騙手法。

新莊偵查隊長林子翔指出，這名60多歲的張姓婦人，平日獨居在家，由於疫情期間不能到處串門子，只好待在家裡滑手機，沒想到7月中旬她手機通訊軟體突然浮出一名女子照片，她以為是自己朋友，於是將對方加入好友，雙方開始閒聊，這名自稱「蔣開馨」的女子稱，最近投資股票有賺錢，也想讓婦人分享賺錢的喜悅，但必須先匯款，婦人一聽能賺錢於是二話不說，拿著印章存摺就跑到新莊農會營盤分會打算匯款。

婦人當時在銀行外跟對方用手機講了快半小時，當時這名「蔣開馨」小姐，疑似在指導婦人，臨櫃匯款時若遇到行員詢問，該如何用話術帶過，還跟婦人說，只要講自己要投資匯款，行員就不會起疑，由於婦人記憶力不好，頻頻詢問，也引起行員懷疑。

婦人進到銀行內，向櫃台辦事人告知要匯款，一口氣就要匯42萬元，辦事員機警詢問，婦人說法前後不一，一下子說要投資，接著又改口說兒子要買東西，行員直覺有異，藉故拖延，暗中向轄區新莊警分局福營派出所報案，警員黃仲群趕抵現場了解，看到婦人跟對方的對話，一眼就拆穿是詐騙，於是好說歹說，勸婦人要把老本存好，婦人本來還想藉故說「啊她就跟我借錢啦…」，但一旁領錢的老翁聽了也笑說「不然你怎麼不借我啦！」婦人一聽不禁也大笑，現場行員、民眾跟員警三管齊下，頻頻勸婦人不要上當，場面相當溫馨，最後婦人這才恍然大悟，向在場的警方與行員致謝後離去。

新莊警分局長林温柔說，詐騙集團亂槍打鳥，利用輸入手機加Line，以假投資為由詐騙民眾，尤其疫情期間，這類手法頻傳。新莊偵查隊長林子翔也提醒，可將手機通訊軟體「自動加入好友」的功能關閉，避免被詐騙集團盯上，遇到可疑，可立刻撥打165反詐騙專線查詢，千萬不要輕易到銀行或提款機匯款。

ET快訊
楊勇緯魅力席捲日本！日網：楊太太都在電視前收看
楊勇緯首戰奧運奪銀！潘孟安開心發文：你是排灣族勇士
全國狂賀！蘇貞昌感謝「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創歷史
楊勇緯奧運奪柔道銀牌！演藝圈明星感動發聲　阿爆：排灣族的驕傲
男人幫碩士生+ 業務哥最新足跡曝！搭台鐵這班列車　去過2家小
柔道男神楊勇緯吸睛　日本女網友爆動：帥得讓人喘不過氣
最強後盾！爸媽請假觀賽　家人見證楊勇緯東奧寫歷史
快訊／柔道楊勇緯奪銀牌　台灣東奧首面獎牌開張

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

我想念我自己　高雄阿北搭公車到終站不下車

Line出現「蔣開馨」詐投資　新莊婦人險被騙42萬

新北河邊道路停滿2排車！騎士經過「看第二眼」氣炸：還以為塞車

牙醫診所玻璃詭異爆裂！監視器無異狀　11天前曾遭黑衣人潑紅漆

男大生開新車進海灘「沉了」！最後人車合照曝　網讚：最帥的落幕

烟花強風掃倒民宅圍牆　刷一整排機車！牆主這下慘了

18歲小鬼為買手機當車手　收208萬只分3千不幹了！人生變黑白

怪警被爆「前世今生還債」搭女大生　曾捲內褲照+上空照風波

刀客狠追砍「穿骨破肺」！奪命後第一動作曝光　兩人竟是好友

快訊／垃圾車撞2.2萬V變電箱　火花炸開整條巷子秒回原始時代

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

王識賢《神之鄉》暖唱《心肝寶貝》　Janet「聽到女兒喊媽」淚崩了QQ

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

男友傳訊息「有女生正和我調情」　健身正妹秒吃醋！大爆氣想輸贏

我想念我自己　高雄阿北搭公車到終站不下車

Line出現「蔣開馨」詐投資　新莊婦人險被騙42萬

新北河邊道路停滿2排車！騎士經過「看第二眼」氣炸：還以為塞車

牙醫診所玻璃詭異爆裂！監視器無異狀　11天前曾遭黑衣人潑紅漆

男大生開新車進海灘「沉了」！最後人車合照曝　網讚：最帥的落幕

烟花強風掃倒民宅圍牆　刷一整排機車！牆主這下慘了

18歲小鬼為買手機當車手　收208萬只分3千不幹了！人生變黑白

怪警被爆「前世今生還債」搭女大生　曾捲內褲照+上空照風波

刀客狠追砍「穿骨破肺」！奪命後第一動作曝光　兩人竟是好友

快訊／垃圾車撞2.2萬V變電箱　火花炸開整條巷子秒回原始時代

社區無法看房！新莊男賣房「空等2個月」　他傻：房地合一2.0照課

海地總統葬禮「驚傳槍響」！支持者與警爆衝突　美代表團急返國

來認識柔道男神楊勇緯　關於他的三件事　

地板出現八卦陣！兩坨「毛毛大物」卡走道　媽嘆：常被撞飛絆倒

富邦單局3安追分　前5局5比7落後統一

楊勇緯首戰奧運奪銀！潘孟安開心發文：你是排灣族勇士

暴力猿打爆德保拉！4.2局失9分本季最慘　5局樂天9比4兄弟

全國狂賀！蘇貞昌感謝「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創歷史

才清零營運又爆「地下看護疫苗」　國軍804醫院提列冊名單說話了

我想念我自己　高雄阿北搭公車到終站不下車

社會熱門新聞

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

台中「300公里杜卡迪」車主身分起底　連買手套皮衣都要想

永和里長遭當街痛毆　藏鏡人落網3煞動機曝光

快訊／台中賓士颱風夜墜6米深柳川　駕駛失蹤

即／三灣大面積走山　40公尺天坑嚇壞人

櫻花妹遇惡房東　驚恐帶行李逃跑

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

勾人夫5度摩鐵激戰！已婚櫃姐喊：犯了不該犯的錯

國中棒球隊驚爆霸凌　 囂嗆校長：不是在玩

即／2歲姊睡覺橫壓　5月大男嬰送醫亡

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴　宣告不治

拼裝杜卡迪半價入手！「300無牌哥」黑歷史曝

軍迷近距離直擊塔江艦直呼過癮

陌生甜美辣妹「教投資」！他秒奔銀行

更多熱門

相關新聞

18歲小鬼為買手機當車手　收208萬只分3千不幹了

18歲小鬼為買手機當車手　收208萬只分3千不幹了

新北市一名年輕男子因缺錢花用當起車手，搭高鐵南下高雄向被害人取得208萬元現金後，北返上繳全數詐騙款項，卻僅得3千元車馬費，如今又被警方循線逮捕，讓他直呼後悔。

詐160筆個資「線上辦門號刷點數」　1年狂撈200萬

詐160筆個資「線上辦門號刷點數」　1年狂撈200萬

汪被親5下露詐騙微笑！下秒突暴吼

汪被親5下露詐騙微笑！下秒突暴吼

外國軍醫戀又來了　女急匯款險被騙萬元

外國軍醫戀又來了　女急匯款險被騙萬元

你有包裹未領取「詐騙簡訊」連轟10天　他怕了

你有包裹未領取「詐騙簡訊」連轟10天　他怕了

關鍵字：

詐騙投資詐騙新莊分局

讀者迴響

熱門新聞

福原愛死守東奧「狂拍中國隊進場」！就是不提台灣

「鬼門提早開」4生肖恐遇劫數

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

又查腰帶！舉重方莞靈排第4無緣奪牌

戴資穎「旅館不夠乾淨皮膚就會癢」　奪金關鍵在她左手上！

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

詹家姊妹東奧首戰爆冷出局

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

即／高雄、台南開放餐飲內用

大陸翻拍《九品芝麻官》！　超兇戚秦氏登場

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

中華隊進場NHK主播喊台湾です　網友嗨翻：今晚最感動4個字！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面