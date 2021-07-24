Line出現「蔣開馨」詐投資　新莊婦人險被騙42萬

▲新莊一位婦人差點被自稱「蔣開馨」的假好友詐騙42萬元。(圖／新莊分局提供)

社會中心／台北報導

通訊軟體出現不認識的好友千萬當心！新北市一名婦人疫情期間在家滑手機，通訊軟體突然浮出一名自稱「蔣開馨」的女子，雙方閒聊之後，對方以投資股票為由，誘騙婦人到銀行匯款新臺幣42萬元，由於婦人坐在銀行外面講手機的時間太久，引起行員懷疑，直到她進入銀行打算臨櫃匯款，行員見金額龐大，於是立刻報警處理，新莊警分局福營派出所員警到場，查看婦人手機，這才揭穿這起假投資的詐騙手法。

新莊偵查隊長林子翔指出，這名60多歲的張姓婦人，平日獨居在家，由於疫情期間不能到處串門子，只好待在家裡滑手機，沒想到7月中旬她手機通訊軟體突然浮出一名女子照片，她以為是自己朋友，於是將對方加入好友，雙方開始閒聊，這名自稱「蔣開馨」的女子稱，最近投資股票有賺錢，也想讓婦人分享賺錢的喜悅，但必須先匯款，婦人一聽能賺錢於是二話不說，拿著印章存摺就跑到新莊農會營盤分會打算匯款。



婦人當時在銀行外跟對方用手機講了快半小時，當時這名「蔣開馨」小姐，疑似在指導婦人，臨櫃匯款時若遇到行員詢問，該如何用話術帶過，還跟婦人說，只要講自己要投資匯款，行員就不會起疑，由於婦人記憶力不好，頻頻詢問，也引起行員懷疑。



婦人進到銀行內，向櫃台辦事人告知要匯款，一口氣就要匯42萬元，辦事員機警詢問，婦人說法前後不一，一下子說要投資，接著又改口說兒子要買東西，行員直覺有異，藉故拖延，暗中向轄區新莊警分局福營派出所報案，警員黃仲群趕抵現場了解，看到婦人跟對方的對話，一眼就拆穿是詐騙，於是好說歹說，勸婦人要把老本存好，婦人本來還想藉故說「啊她就跟我借錢啦…」，但一旁領錢的老翁聽了也笑說「不然你怎麼不借我啦！」婦人一聽不禁也大笑，現場行員、民眾跟員警三管齊下，頻頻勸婦人不要上當，場面相當溫馨，最後婦人這才恍然大悟，向在場的警方與行員致謝後離去。

新莊警分局長林温柔說，詐騙集團亂槍打鳥，利用輸入手機加Line，以假投資為由詐騙民眾，尤其疫情期間，這類手法頻傳。新莊偵查隊長林子翔也提醒，可將手機通訊軟體「自動加入好友」的功能關閉，避免被詐騙集團盯上，遇到可疑，可立刻撥打165反詐騙專線查詢，千萬不要輕易到銀行或提款機匯款。