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鄭文燦：桃園目前剩2千劑莫德納　29日全數打完

　▲桃園市議員關切莫德納剩餘數量。（圖／翻攝市議會直播）

▲市議員李家興關切莫德納剩餘數量。（圖／翻攝市議會直播）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐玉樹、李家興、呂淑真等多人，今天於市議會臨時會進行市府防疫專案報告中，分別質詢市長鄭文燦、衛生局長王文彥：聽說莫德納疫苗還有10多萬劑，請市府協調中央將即將到期的莫德納疫苗配賦給桃園市民優先施打。鄭文燦表示，桃園目前剩下的莫德納疫苗有2,000劑，是進行專案施打計畫，預計7月29日全數用完。　▲桃園市議員關切莫德納剩餘數量。（圖／翻攝市議會直播）

▲市府防疫專案報告，議會國民黨團執行長徐玉樹是唯一質詢到鄭文燦市長的市議員。（圖／翻攝市議會直播）

藍營市議員徐玉樹質詢指出，疫苗施打計劃展開以來，很多民眾上網進行意願登記僅選擇施打莫德納，但目前因莫德納疫苗供給量不足，近期僅提供AZ疫苗的預約施打，造成民眾困擾，現傳出即將到期的莫德納疫苗還有很多，建議市府協調中央將即將到期的莫德納疫苗配賦給桃園市民優先施打。

無黨團結聯盟總召李家興質詢衛生局長王文彥，民眾施打莫德納疫苗意願高，他和段樹文議員聽到還有即將到期的疫苗？很是開心，也想打莫德納，不知桃園有多少劑？哪些市民朋友可以施打？市議員呂淑真則質疑，打第一劑疑莫德納疫苗的民眾，為何要由原四週後打第二劑、延長到第八至第十週才打第二劑，是否使第一劑的保護力受到影響？

鄭文燦表示，中央的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」為尊重當事人意願，在意願登記介面提供民眾疫苗選擇權、也可隨時更換，目前第三輪意願登記已截止，全國約有800多萬人登記，第四輪意願登記也先暫停，先就現有已意願登記的名單，陸續以簡訊通知民眾進行預約，後續視疫苗新到貨量後重開意願登記，他也尊重中央的疫苗調配作法。

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關鍵字：

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