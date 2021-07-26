專家建議AZ+mRNA混打！陳時中透露「2大討論關鍵」：盡快訂開放時間

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）、（圖／記者李毓康攝）（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）通過新冠疫苗混打建議，國人也期待能盡快開放。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，混打時間還沒訂好，希望能盡快，專家也建議從第一類～第三類優先，不過還要看「疫苗量分配」和「施打對象安排」。另外，疫情監測組組長周志浩也透露，專家會議是建議AZ+mRNA疫苗。

長庚兒童感染科教授級主治醫師、同時也是ACIP委員黃玉成今受訪時也表示，ACIP只是通過「建議案」，是「建議」行政單位可以考慮，但最終還是要看施打政策，且主要還要回到疫苗量的考量上，當然說不定指揮中心已經正在討論。

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針對混打開放時間，陳時中強調，專家的確建議這樣的方式可行，但應該有限度來做，至於未來考量還要看整體疫苗量，不同廠牌間的平衡性，會在整體疫苗來的時間更穩定的時候，才會做相關混打政策公布。

陳時中說，混打開放時間還沒訂出來，要根據數量來施打，也要去討論施打對象怎麼安排，才能比較符合社會期待，但現在並沒有宣布第一類～第三類可以混打，是專家建議以第一類～第三類優先，但未來還是要看疫苗數量分配，還有這些族群接觸病毒的頻率跟可能性高低，讓他們及早有兩劑完整保護力。