市議員質詢是否出席「3+11」會議？　鄭文燦：完全沒有

▲鄭文燦市議會防疫專案報告，否認出席「3+11」會議。（圖／翻攝市議會直播）

記者楊淑媛／桃園報導

「3+11」引發的疫情風暴，今天再度於桃園市議會受到關注！國民黨籍的桃園市議員徐玉樹上午以黨團執行長立場，質詢市長鄭文燦有沒有參加「3+11」會議？鄭文燦強調：他完全沒有參加會議，這件事情，可以攤在陽光下。答覆徐玉樹議員提出的防疫相關問題後，主持會議的副議長李曉鐘即請鄭市長離席，趕往其他原預定的行程！

鄭文燦說，這些(指「3+11」)變來變去、不同階段的機組員防疫方案會議，並沒有邀請桃園市政府或者市長參加，他也沒有表示意見，對於徐玉樹議員提出機師工會於3月底到市府陳情，他有沒有參加，鄭說明他們是來陳情機組員加強版健康隔離，「我沒有建議3+11」，陳時中也已說明「3+11」方案調整的過程與考量，他強調這件可以攤在陽光下，「我完全沒有參加會議」。

▲黃敬平不滿市長鄭文燦到市議會進行防疫專案報告，匆匆來去。（圖／翻攝市議會直播）

鄭文燦於答覆徐玉樹議員提出的防疫相關問題後，主持會議的副議長李曉鐘即請鄭離席，趕往其他原預定的行程，一時間，讓在場原登記準備要質詢鄭市長的國民黨、無黨籍議員相當錯愕；國民黨籍市議員黃敬平以今天臨時會變更議程增加防疫專案報告，是多天前就決定，但是，市長只來半個小時，只讓一位議員質詢後就離開。

對於議堂備詢的副市長高安邦答詢，今天市長要主持校長交接、視察疫苗接種行程；黃敬平則認為，難道會比市議會的防疫專案會議重要嗎？黃敬平怒指市長今天來市議會防疫專案報告，匆匆來去，也沒有特別重要的行程，「難道市長來議會是在哈囉嗎？難道中央防疫要靠王必勝，桃園要靠議會不必問嗎？」

桃園市議第2屆15次臨時會是於21日以表決通過變更議程，26日進行市府「新冠肺炎防疫措施執行情形」專案報告。

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