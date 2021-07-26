陳珮琪「冷戰」殘劑　柯文哲：我回家已經很煩，她抱怨我就不想聽

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲日前抱怨北市20萬劑疫苗快過期，中央宣布北市剩約7萬劑，若打不完要收回來。讓柯文哲太太陳珮琪發文，質疑中央疫苗施打政策，更坦言已經為疫苗殘劑問題跟丈夫冷戰好幾個星期，對此，柯文哲表示，陳珮琪是基層醫師，一定有很多怨言，「但我每天回家已經很煩了，她抱怨我就不想聽。」

陳珮琪連續2天貼文開砲，她指出，莫德納疫苗因為中央命令要10-12周才能接種第2劑，更提議北市府不要棄械順時中、重啟北市疫苗預約系統。對此，柯文哲指出，1-3類施打第一劑莫德納疫苗後，滿4周就可以打第二劑，非1-3類卻要滿10周才可以打，「但這科學上解釋不通，畢竟人不會換個職業生理反應就不一樣。」

對於陳珮琪稱已經為疫苗殘劑問題跟柯文哲冷戰好幾個星期，柯文哲表示，陳珮琪算是基層醫師，是實際執行打疫苗的，一定有很多怨言，「但我每天回家已經很煩了，她抱怨我就不想聽。」

對於北市再開自己的預約系統施打莫德納的建議，柯文哲表示，台北市的疫苗預約系統很好用，但系統畢竟是全台灣統一的問題，而且疫苗也不是台北市自己買的，還是需要中央發下來，「看中央的系統哪裡不好，想辦法修一修比較實際。」