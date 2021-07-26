明降二級警戒宗教活動恢復　竹山紫南宮憂群聚仍不開放信眾入內參拜

▲竹山紫南宮正殿室內空間不大，明降二級警戒仍不開放入內參拜。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

全國防疫三級警戒明天正式降為二級，南投縣政府日前宣布宗教場所有條件開放，民眾可進入室內參拜，但須保持社交距離及遵守集會活動人數限制等相關規定；南投素負指標性的竹山紫南宮考量到廟內空間太小，仍有群聚感染的風險存在，因此只延長借還金等服務時段至晚上9點，仍不開放信眾入內參拜。

根據南投縣政府日前公布的防疫降級相關措施，營業場所及公共場域須人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米／人(2.25平方米／人)，室外空間至少1米／人（1平方米／人），集會活動人數上限為室內50人、室外100人，若超額則提防疫計畫；宗教場所依此條件開放，開放集會活動、公祭等，民眾亦可進塔祭拜，但繞境、進香及遊行，以及福宴、平安宴或流水席等仍禁止。

竹山紫南宮在中央疫情中心上一波宣布「微解封」的7月13日起，並未跟進開放信眾入廟參拜，表示將等到7月26日再做規劃調整，理由就是廟內空間太小、避免群聚；廟方表示，明天防疫降為二級警戒後，諸如廟門開放、招牌的借還金等服務時間，將從每天7時至晚間7時放寬至晚間9時，方便更多信眾前來參拜。

然而紫南宮正殿空間狹小的情形仍在，廟方指出，明起仍不會開放入內，希望信眾在廟埕的開放空間進香即可，落實防疫措施、維護善信的健康。

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