彰化國高中教職員工今打疫苗　第三輪前3天接種率超過98％

▲彰化縣長王惠美今日前往施打站關心施打情形。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化26日新增確診數為零，明日起全國降為二級警戒，縣內宮廟、餐廳等場所將開放民眾使用，縣長王惠美表示，仍不可輕忽疫情，要把口罩戴好，遵從防疫守則。目前縣內第三輪公費疫苗施打已來到第4天，輪到國、高中教職員工接種，前3日施打率均超過98%，王惠美感謝第一線醫護人員的辛苦，也提醒民眾「有疫苗，就趕快打」。

彰化縣政府表示，彰化縣第三輪18歲以上，由COVID-19公費疫苗預約平台網站上網預約，符合預約資格，並成功接到簡訊通知的有6萬4081人，包括48歲以上鄉親及第9類，從23日開始施打一連7天至29日，今天是第4天，同時也是彰化縣立國、高中教職員工開始施打，王惠美今日上午前往二水衛生所、田中建元醫院、社頭鄉張榮俊醫院等施打站、醫院、診所關心巡視施打情形。

王惠美指出，彰化縣加開設有651場次，已經為3萬2483人完成接種，前3天的預約接種率都超過98％以上，特別加開夜診，讓下班的民眾可順路來施打疫苗，接獲簡訊但沒有完成預約者將自動加入下一次簡訊通知名單。

王惠美表示，彰化縣國小教職員工第一批次在前幾天已打完，彰化縣立國、高中教職員工，今日起至29日，一連4天施打，第一階段造冊的有4091名教職員工，請依照學校通知的時間地點，分別至部立彰化醫院後停車場、員林基督教醫院、秀傳醫院及彰濱秀傳醫院接種，至於外縣市已造冊國中教職員，選擇在本縣施打的，請在29日上午8時30分至下午4時30分，前往部立彰化醫院後停車場接種，第二階段造冊與施打，將依中央期程辦理。

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