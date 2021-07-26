柯文哲：我沒有故意砲打中央　「看到不對的一定K下去」

記者林銘翰／台北報導

民進黨內部民調指出，台北市長柯文哲的滿意度達51.1%，不滿意度則占39.5%，頻頻砲打中央被認為是為參選總統創造聲量。對此，柯文哲表示，自己沒有故意砲打中央，「看到不對的我一定K下去」。

民進黨7月初進行內部民調，新北市長侯友宜的滿意度達80.1%，其中非常滿意占28.2%，有點滿意占51.9%，不滿意占11.7％；柯文哲的滿意度則達51.1%，其中非常滿意占11.6%，有點滿意占39.5%；不滿意則占42.2%，其中有點不滿意占22.9%，非常不滿意占19.3%。

台北市政府26日下午舉行防疫因應記者會，柯文哲表示，這是疫情記者會，不應該去回答這些口水的題目。

柯文哲強調，他不是故在砲打中央，只是不管當醫生還是科學家，「看到怪怪的一定會講」，自己當了台北市長6年半，還是不太習慣講官話，「有不對的我一定K下去」。

此外，近期也有民調顯示，台北市副市長黃珊珊若參選台北市長，將有可能衝擊藍綠版圖，甚至使民調數字拉近、縮小，而黃珊珊近期屢推自製的市政影片，也遭指是為參選增加聲量。

對此，黃珊珊表示，台灣的疫情還是非常嚴峻，自己每天都非常緊張，尤其最近看到台北車站有群聚的狀況，所以她每天都在紀錄自己的工作，最重要的是很多防疫作為事項要向市民報告，也提醒大家在台北市有什麼新的政策，「所以沒有能再去想選舉」。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



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