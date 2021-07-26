立委嗆「兒醫」懂混打？網紅醫回擊：侮辱我兒科專業就不行！

▲立委陳椒華在臉書的po文，讓國內知名小兒科醫師王韋力非常不開心，發文回擊 。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

立委陳椒華在臉書公開傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）諮詢委員名單，並且質疑其中有11位小兒科醫師，2位婦產科醫師、2位感染科醫師，2位醫師以及其他不知名5位委員，「懂免疫橋接？你們懂混打？」這番言論惹怒了被稱為「前鎮孔劉」的小兒科醫師王韋力，他抨擊：「你侮辱我可以，侮辱我兒科專業就不行！」

國內知名小兒科醫師王韋力，在自己的粉專上頭回應某位立委，「你侮辱我可以，侮辱我兒科專業就不行！今天某立委公然侮辱兒科醫師對疫苗的專業度！大多數各科醫師的各種疫苗知識，幾乎都在兒科實習時期學習；而台灣史上大小疫苗的推動與衛教，兒科醫師絕對是重要關鍵。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲立委陳椒華在臉書的po文 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲立委陳椒華在臉書的po文，讓國內知名小兒科醫師王韋力非常不開心，發文回擊 。（圖／翻攝當事人臉書）

王韋力強調自己是兒童過敏免疫科，過去常幫醫護人員或民眾上疫苗課程，但經常去聽「小兒感染科」或「小兒免疫科」的教授們上更艱深的疫苗課程自我進修，所以「立法院」如果有需要上疫苗課程，自己倒是很樂意幫忙，「不過要收費喔，我不幫你們做功德。」

立委陳椒華25日在臉書公開傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）諮詢委員名單，同時質疑「決定高端聯亞疫苗審查及混打與否的這17位ACIP委員中，11位是小兒科醫師，2位婦產科醫師、2位感染科醫師、2位醫師，還有其他5位不知名委員，請問這些醫師委員，你們懂免疫橋接? 你們懂混打? 你們的學術發表有相關專業? 決定疫苗試驗施打的決定權在你們手上，請下決定時要公布你們所參考的研究與相關報告文獻。」

▲小兒科醫師王韋力。（圖／記者吳奕靖攝）

陳椒華26日PO道歉文：「昨晚發文急促，在此向大家做詳細說明，也先向受影響且在為台灣疫情努力的醫師們說聲抱歉。昨天針對 ACIP 名單的評論，本意是指出國產疫苗審查過程中的闕漏之處，強調審查委員應以更多元組成的專業領域，減少國人風險，也應針對相關技術疑慮，向國人明確說明，也截除國人對國產疫苗的疑慮。但很遺憾因為措辭不精準，造成部分醫界先進感到被冒犯感，本人對該篇發文措辭不精準所造成疑慮和冒犯感到抱歉。但回歸到全體國人將接種的疫苗，相關審查程序，仍會堅持民意代表嚴格把關的立場。」