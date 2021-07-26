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桃園60年鵝肉店、婚宴會館「降級禁內用」！業者：員工沒打完疫苗

▲▼全國疫情維持三級警戒至今（18）日正式滿兩個月，百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制目前雖然已有條件開放，不過雙北地區仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶。美食區,微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板,用餐區。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園多家餐廳業者表態降級之後，仍會禁止內用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊熾興、陳羿妏／桃園報導

全國明（27日）至8月9日調降至二級警戒，適度開放餐飲業內用，然而「北北基桃共同生活圈」裡，雙北市均禁止內用，基隆、桃園則是開放內用，鄰近縣市規定卻不同調，也讓外界憂心是否會出現「跨區內用之亂」。對此，《ETtoday新聞雲》訪問桃園餐廳，大多數業者考量染疫風險，都選擇「逆時中」，繼續禁止內用，僅供外帶。

位於桃園市新屋區的60年老店「信宏鵝肉店」因疫情仍嚴峻，還有隔板、梅花座等限制，目前僅供外帶。中壢知名大型海鮮餐廳「海豐餐廳」、「中壢水悅莊園婚宴會館」亦考量危險係數高，員工沒完全施打疫苗，一旦染疫就得停業，且內用需有隔板、梅花座及套餐分食，避免麻煩乾脆只提供外帶，可能到8月底或9月視疫情再調整。

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此外，桃園青埔地區餐飲店家包含四海遊龍、李東垣養生食補、楊記牛肉麵店、貝拉手工餃子等店家皆表示，桃園市自7月27日將調降至二級警戒，也宣布開放餐廳內用等相關規定，短短二週的降級觀察，恐無法承擔因開放內用而可能產生的染疫風險，決定繼續維持不開放內用至8月9日。桃園尊爵天際大飯店也表示，7月27日暫不開放餐飲內用，正研議開放時間與規範

不過，百貨方面，大江購物中心表示，對於7月27日疫情警戒降級、開放內用也做足準備，包括：賣場環境及公共區域配置專人每小時進行清潔消毒作業，出入口也有設置量測額溫、實名制等措施管控中，將會持續配合桃園市政府的防疫指引規劃消費者安心且舒適的用餐環境。

統領廣場表示，配合桃園市政府有條件的開放餐廳內用及電影院，7/27-8/9降為二級警戒，營業時間為11：30-21：00，部分餐廳開放內用，並依照政府規定原則「從業人員應兩罩一套，加強環境（廁所）清潔消毒頻率（每日至少2次），量測體溫、清潔消毒、落實實聯制，桌距間隔至少1.5公尺、探梅花座及裝設隔板，餐桌及隔板單次使用加強消毒，離座就要戴口罩、分餐不共食、鼓勵外帶，出入口管制、容留人數至多為總座位數1/2」。

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