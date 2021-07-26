「山老鼠」武界壩遭槍擊亡！暗夜上山搬木頭　疑遭獵人誤擊

▲仁愛鄉武界壩附近傳移工山老鼠遭原民狩獵誤擊身亡的案件，圖為去年警方於武界山區破獲詐騙機房情形。（圖／資料照片，記者李忠憲翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投仁愛鄉山區暗夜發生離奇槍擊致死案件：4名越南籍移工疑組成山老鼠集團，前（24）日深夜潛入武界壩附近山區偷盜林木，其中一人竟莫名遭槍擊身亡，另一名移工後來向警方報案，循線找到當地部落民眾，發現可能是原民持獵槍狩獵時，因視線不佳而開槍誤擊，目前檢警正深入調查釐清案情中。

仁愛警分局指出，案發地點在武界部落鄉道投83線的武界壩附近路段，報案的越南移工供稱，4人前天深夜戴著頭燈等照明設備，行經伸手不見五指的該地點時，突然一聲巨響，另一名同伴應聲倒地，其他人嚇得逃離現場躲避，等定神後回到現場，赫然發現同伴遭槍擊中彈，已倒地死亡，3人又嚇得趕緊逃下山。

▲仁愛鄉武界壩附近傳移工山老鼠遭原民狩獵誤擊身亡的案件，圖為去年警方於武界山區破獲詐騙機房情形。（圖／資料照片，記者李忠憲翻攝）

報案移工向警方表示，案發後先回到台中，後來鼓起勇氣請仲介公司的通譯人員陪同報警，警方帶著他回到現場找到死者屍體，也發現分切成塊的林木、揹架等工具散落在地面；爾後調閱周邊道路監視器畫面等線索，查到當時有當地部落原民持自製獵槍經過，並將其中一名30歲左右、疑為開槍嫌犯的男子帶回偵訊。

警方調查，4名移工皆年約30歲左右，他們推稱是上山「搬木頭」，但從其入山的詭異時間點、自備的器具等跡證，報案人又對其他2名生還的移工同伴去向交代不清，八九成是非法盜竊林木，不過有待林務局等專業單位協助查證，目前首要釐清是否為原民趁夜狩獵時，因光線昏暗視線不明、誤將活人當成野生動物射擊，正進一步偵查中。

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