　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「山老鼠」武界壩遭槍擊亡！暗夜上山搬木頭　疑遭獵人誤擊

▲仁愛鄉武界壩附近傳移工山老鼠遭原民狩獵誤擊身亡的案件，圖為去年警方於武界山區破獲詐騙機房情形。（圖／資料照片，記者李忠憲翻攝）

▲仁愛鄉武界壩附近傳移工山老鼠遭原民狩獵誤擊身亡的案件，圖為去年警方於武界山區破獲詐騙機房情形。（圖／資料照片，記者李忠憲翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投仁愛鄉山區暗夜發生離奇槍擊致死案件：4名越南籍移工疑組成山老鼠集團，前（24）日深夜潛入武界壩附近山區偷盜林木，其中一人竟莫名遭槍擊身亡，另一名移工後來向警方報案，循線找到當地部落民眾，發現可能是原民持獵槍狩獵時，因視線不佳而開槍誤擊，目前檢警正深入調查釐清案情中。

仁愛警分局指出，案發地點在武界部落鄉道投83線的武界壩附近路段，報案的越南移工供稱，4人前天深夜戴著頭燈等照明設備，行經伸手不見五指的該地點時，突然一聲巨響，另一名同伴應聲倒地，其他人嚇得逃離現場躲避，等定神後回到現場，赫然發現同伴遭槍擊中彈，已倒地死亡，3人又嚇得趕緊逃下山。

▲仁愛鄉武界壩附近傳移工山老鼠遭原民狩獵誤擊身亡的案件，圖為去年警方於武界山區破獲詐騙機房情形。（圖／資料照片，記者李忠憲翻攝）

▲仁愛鄉武界壩附近傳移工山老鼠遭原民狩獵誤擊身亡的案件，圖為去年警方於武界山區破獲詐騙機房情形。（圖／資料照片，記者李忠憲翻攝）

報案移工向警方表示，案發後先回到台中，後來鼓起勇氣請仲介公司的通譯人員陪同報警，警方帶著他回到現場找到死者屍體，也發現分切成塊的林木、揹架等工具散落在地面；爾後調閱周邊道路監視器畫面等線索，查到當時有當地部落原民持自製獵槍經過，並將其中一名30歲左右、疑為開槍嫌犯的男子帶回偵訊。

警方調查，4名移工皆年約30歲左右，他們推稱是上山「搬木頭」，但從其入山的詭異時間點、自備的器具等跡證，報案人又對其他2名生還的移工同伴去向交代不清，八九成是非法盜竊林木，不過有待林務局等專業單位協助查證，目前首要釐清是否為原民趁夜狩獵時，因光線昏暗視線不明、誤將活人當成野生動物射擊，正進一步偵查中。

►輕鬆製作三明治、鬆餅　亦能煎烤肉類、蔬菜

►日月潭驚見「紅色炸彈」！魚虎苗球狂轉　南投啟動「打虎專案」

►獨／南投確診男醫院輕生內幕曝！遭友傳染捲毒品案　情緒失控

►清境農場準備迎賓3千只來200！羊咩咩比遊客多　她直呼：療癒

►日月潭九蛙疊像快「滅頂」　步道觀景平台月底新亮相

ET快訊
全家開出1張千萬發票！　200萬也有名單出爐
業餘擊敗職業！　女博士爆冷奪奧運金牌
王齊麟、李洋首勝來了！　小組賽直落二擊敗英國
快訊／旗津6歲李小弟找到了！爸跳海救兒　父子雙雙溺斃
沒有台灣！日本今開放申請「疫苗護照」　首波適用5國名單曝
批踢踢大解封！全面開放申請　鄉民力挺：居然等到
《紐約時報》東奧正名「Taiwan」！　官網統計1銀1銅列1
振興券僅需1個月籌備　最快推出時間曝光
桌球混雙四強敗給日本　他氣到「鐵鎚砸爛電視」
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

白嫖還扮警察洗劫韓籍應召女　賤男強辯被笑「太短小」才報復

快訊／旗津6歲李小弟找到了！爸跳海救兒　父子雙雙溺斃

「山老鼠」武界壩遭槍擊亡！暗夜上山搬木頭　疑遭獵人誤擊

賓士狂男當街開窗「展示武力」　2度囂張亮槍還選在派出所前

6歲兒落水失蹤16hrs！媽岸邊「搖擺兒衣服」悲喊：快點回來

東奥桌球混雙四強敗給日本！他氣到鐵鎚砸爛電視　嗆：說話算話

勇父跳海救6歲兒「1死1失蹤」！舅悲曝「3人前天玩水才被罵」

與死神同行！機車女騎士擦撞曳引車　「拖板鐮刀」割喉險奪命

打破全國紀錄！桃園66人「擠8坪房間」群聚開賭　衛生局重罰462萬

逼女分手不成「怒散布不雅照」！男警大生畢業前遭退學　敗訴確定

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

白嫖還扮警察洗劫韓籍應召女　賤男強辯被笑「太短小」才報復

快訊／旗津6歲李小弟找到了！爸跳海救兒　父子雙雙溺斃

「山老鼠」武界壩遭槍擊亡！暗夜上山搬木頭　疑遭獵人誤擊

賓士狂男當街開窗「展示武力」　2度囂張亮槍還選在派出所前

6歲兒落水失蹤16hrs！媽岸邊「搖擺兒衣服」悲喊：快點回來

東奥桌球混雙四強敗給日本！他氣到鐵鎚砸爛電視　嗆：說話算話

勇父跳海救6歲兒「1死1失蹤」！舅悲曝「3人前天玩水才被罵」

與死神同行！機車女騎士擦撞曳引車　「拖板鐮刀」割喉險奪命

打破全國紀錄！桃園66人「擠8坪房間」群聚開賭　衛生局重罰462萬

逼女分手不成「怒散布不雅照」！男警大生畢業前遭退學　敗訴確定

「20多年帶著你開始也陪著你結束」　盧彥勳大哥感性發文網淚崩

劉和然替新北防疫打80分　最大問題是「校正回歸」

快訊／劉德音：疫苗捐贈動員龐大專業團隊　現在目標「讓疫苗提早到來」

安心又不傷機！正確消毒iPhone步驟看這裡　疫情警戒降級不鬆懈

Youtube達成100億次下載量的里程碑　成為Google Play商店第2高

快訊／全家千萬發票得主出爐！還有1人花9元中200萬大獎

日25歲拳擊手「撞臉彭于晏」激壯帥翻！　貓奴照揭反差萌…網暴動

花90元成千萬富翁！全家最新中獎發票名單出爐　還有4人中百萬

晚上看混雙林昀儒、鄭怡靜爭銅牌　交戰紀錄有優勢

快訊／民調滿意度破8成選總統勝率高？　侯友宜回應了

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

旗津父子溺水尋獲父遺體！妻撫屍哭癱

高雄旗津父跳水救6歲兒　尋獲父遺體

8歲女童逃死劫撕裂哭喊：爸爸不見了！

快訊／旗津6歲李小弟找到了！父子落海雙雙溺斃

帶6月大女嬰私奔網友　19歲嫩媽虐親骨肉致死

男持鐵鎚敲爛電視　全因東奥桌球混雙敗給日本

桃園66人「擠8坪房」開賭　衛生局重罰462萬

破紀錄！桃園66人疫情間聚賭罰462萬

勇父跳海救6歲兒　舅悲曝「3人前天玩水才被罵」

女友違停遭拖吊　他持球棒怒砸拖吊場辦公室

父救6歲兒落水雙雙失蹤　妻岸邊跪求

散布不雅照畢業前遭退學　男警大生敗訴確定

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

即／旗津落水意外　勇父跳下海救6歲兒2失蹤

更多熱門

相關新聞

闖國有林盜走「價值49萬」扁柏！　5男慘了

闖國有林盜走「價值49萬」扁柏！　5男慘了

南投一名謝姓男子與6名越南籍移工闖入國有地盜取14塊珍貴林木扁柏，而黃姓白牌車司機則協助將人、木材載運下山。日前二審判決出爐，黃男及另4名移工被分別依法判刑1年4月、1年6月，均併科罰金539萬餘元，5人合計要付2695萬元，可上訴。

移工騎電動車肇事追討無門

移工騎電動車肇事追討無門

三級警戒奧萬大神木區沒人　

三級警戒奧萬大神木區沒人　

永康警逮10移工堵防疫破口

永康警逮10移工堵防疫破口

戒護Delta群聚逃逸移工仁愛警無懼

戒護Delta群聚逃逸移工仁愛警無懼

關鍵字：

移工原民狩獵山老鼠

讀者迴響

熱門新聞

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

前國手出賽斷靭帶　竟遭放生機場

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

戴資穎洋裝照曝光！「最美反差」粉絲戀愛了

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

發票對中200萬獎號！網友一看全罵翻

楊勇緯奪銀「東奧推特不給國旗」！網友衝入刷一整排

羅嘉翎摘銅…八點檔女星曝「師母身分」有遺憾

莊智淵想把教練位置留給自己媽媽

小S喊話等你回家！洪源禧本人「神回應」

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

統神改名了！5通電話未接「雙關反諷」Toyz

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面