高雄6大類人員注意！2.8萬人復業前要快篩　這些人每7天篩一次

▲高雄市長陳其邁宣布應快篩對象及相關規範。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府日前宣布，27日起開放場域，將提供應快篩對象首次免費快篩。市長陳其邁26日於防疫記者會時宣布，6大類人員公費快篩規範及申請方式，計有2萬8000多人為復業快篩對象，其中健身房、美容美體、拍攝劇組等每7天就要快篩一次。

陳其邁宣布，高雄市共設置33處社區快篩站，符合公布條件的6大類人員，第一次快篩時可公費補助。其中教育、攝政類單位人員，例如托嬰中心、幼兒園、補習班、課趙中心等，由主管機關造冊，並統一安排通知採檢。

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其他行業人員則可自行上網下載填寫申請表，並提出相關工作證明，自行向快篩站預約，並依預約時間前往快篩，主管機關會每7天會向業者定期查核。

▲▼高雄市6大類人員復業前須進行快篩，首次快篩免費。（圖／高雄市政府）

為什麼降級後，不分有無施打疫苗都要快篩？陳其邁解釋，因為高雄近期確診個案(案15624)，已施打2劑疫苗，但是去北部旅遊回來確診，CT值13，病毒量相當高，等於是打了疫苗又染疫，還是會有這樣的突破性感染，所以希望特定行業場所復業時，要讓民眾放心。

衛生局簡任技正潘炤穎補充，根據權管機關統計，高雄六大類人員計有2萬8000多人，目前規劃都有相關量能配置，沒有問題。

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