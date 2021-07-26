八年級生柑仔店「必買清單」！她狂讚1元價：最愛附模型羊乳片

網搜小組／綜合報導

本站日前報導《一吃回到童年！「綠包裝巧克力」賣了70年 網飆淚：唸書時好愛》，有女網友發文懷念一款安迪士巧克力，瞬間有種回到童年的感覺。Podcast節目「八年級生」最新一集，就回味經典柑仔店零食，像是羊乳片、石頭巧克力，還大聊營養午餐打餐細節。

節目中，主持人控ㄅ提到，自己剛好看到女網友分享安迪士巧克力，回想到國中都會買來跟同學一起分享，忍不住想和哈妹聊經典懷舊糖果。控ㄅ表示，還是小學生的時候，最喜歡放學後跟朋友去國小校門口旁的柑仔店，看到一罐一罐的糖果罐就很開心，而且一顆只要1塊或一包5塊。

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控ㄅ笑說，當時最喜歡的糖果有金柑糖、荷包蛋軟糖、有附小模型組的羊奶片、足球巧克力，還有玉米濃湯餅乾。哈妹則是喜歡鐵盒水果糖、石頭巧克力和漢堡軟糖。控ㄅ表示，後來國中時期就沒有再去柑仔店，但健達繽紛樂和義美巧克力QQ球也很不錯。

聊到學生時代，哈妹也提到小學時期必吃的營養午餐，因為當值日生的時候，要抬餐桶和打飯，當時還會被比較要好的朋友拗「多裝一點」，回想起來覺得很有趣。控ㄅ則是拿出某間國小的營養午餐表，說自己以前很喜歡鎖定每個月更新的菜單，「我覺得很療癒」。

《更多時代的眼淚》

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